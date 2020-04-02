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Студенты в аудитории

Аттестацию выпускников школ и вступительные экзамены в вузы предложено объединить

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13832896/Attestatsiyu-vypusknikov-shkol-i-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-predlozheno-obedinit.html

В апреле-мае предлагается проводить единое тестирование по обязательным предметам и двум предметам по выбранному выпускником направлению бакалавриата. 

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. На портале СОВАЗ появился проект постановления президента Узбекистана "О дальнейшем упрощении вступительных экзаменов в высшие учебные учреждения". Документ разработан Государственным центром тестирования и предложен для общественного обсуждения.  

Проект предусматривает со следующего учебного года объединить итоговую государственную аттестацию выпускников школ и вступительные экзамены в вузы республики.

Таким образом, в апреле-мае предлагается проводить единое тестирование по обязательным предметам и двум предметам по выбранному выпускником направлению бакалавриата. 

Выпускники школ будут сдавать тесты по трем обязательным предметам и двум предметам, соответствующим выбранной ими специальности бакалавриата.

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Те, кто не сможет принять участие в тестировании или пройдет его неудовлетворительно, будут иметь возможность сдать экзамены в июле-августе того же года вместе с другими абитуриентами. 

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В Узбекистане тестовые испытания в вузы перенесли на другие даты

Министерство народного образования будет определять минимальный показатель результатов тестирования для включения его в единую информационную базу и аттестат об общем среднем образовании. Также обеспечат включение информации о выпускниках школ в специальную программу Государственного центра тестирования ежегодно до 1 февраля.

Напомним, в феврале этого года в Узбекистане обещали постепенно ввести изменение: кроме английского, французского, немецкого языков, сертификаты будут выдавать по русскому, узбекскому языкам, математике и другим предметам.

Если у абитуриента есть сертификат по предмету, то при поступлении в высшее учебное заведение он не обязан проходить по нему тестирование.

В настоящее время соответствующие министерства и ведомства разрабатывают механизмы для реализации данной инициативы.

Теги:
Законопроект, Государственный центр тестирования Узбекистана, тестирование, Хокимият Ташкента, Министерство народного образования Узбекистана, Образование



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