"Глубокий кризис": Юсупов высказался о системе образования Узбекистана

Среди двух ключевых причин провала системы образования Узбекистана - застой и загнивание экономики, а также порочная, неэффективная система высшего образования, возникшая в начале 1990-х.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Узбекский экономист Юлий Юсупов рассказал у себя в Facebook о проблемах высшего образования в Узбекистане.

По его словам, система высшего образования республики находится в глубоком кризисе из-за низкого качества преподавания, отсутствия должной мотивации студентов и контроля их знаний и навыков. Также экономист привел в пример "крик души" выпускника Ташкентского фармацевтического института Жамшида Зияханова.

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Юсупов считает, что это происходит из-за неэффективной структуры предметов, чрезмерной загрузки аудиторной работой, отсутствия сил, времени и мотивации на самообразование, отрыва образования от практических нужд, отсутствия у выпускников необходимых навыков и опыта, а также отсутствия у преподавателей должной мотивации, их загруженность бессмысленной бюрократической отчетностью.

"Мы живем в XXI веке, в период величайшей в истории человечества научно-технической революции, перехода к постиндустриальному обществу. К обществу, где самым главными ресурсами являются не земля, не полезные ископаемые, не накопленный физический капитал, а инновации, информация, знания и навыки. Без должного образования людям в этом обществе делать нечего. Лишая нашу молодежь качественного образования, мы лишаем их будущего. Стыд и позор", – пишет Юлий Юсупов.

Среди двух ключевых причин провала системы образования Узбекистана - застой и загнивание экономики, а также порочная, неэффективная система высшего образования, возникшая в начале 1990-х.

Среди решений этих проблем Юсупов выделяет переход на ваучерную систему финансирования высшего образования, когда успешно сдавший вступительные экзамены абитуриент сам выбирает вуз, в котором он сможет бесплатно учиться.

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"Все это позволит создать конкуренцию между вузами и преподавателями, обеспечит должную мотивацию по предоставлению качественных услуг образования и финансовые возможности для их предоставления. Ну а мотивацию в получении этих услуг может дать только развивающаяся экономика. Будем надеяться на продолжение экономических реформ", – заключил Юсупов.

Напомним, сейчас по всему Узбекистану проходят вступительные экзамены в университеты.

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Первыми закончатся тестовые испытания в Сурхандарьинской области - 8 августа, затем в Ташкенте, Наманганской и Сырдарьинской областях – 10 августа, 11 августа – в Кашкадарьинской области, в Каракалпакстане, Андижанской, Хорезмской и Самаркандской областях -13 августа и 14 августа – в Бухарской области.

На сегодняшний день 930 тысяч абитуриентов получили разрешение на прохождение тестов. Наблюдать за процессом организации тестов можно на сайте test2019.uz.