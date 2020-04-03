Узбекистан к маю может изготовить до 50 тыс. собственных тест-систем на COVID-19

На прошлой неделе в Мининноваций республики сообщили, что разработали собственную тест-систему, позволяющую определить наличие нового типа коронавируса.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана может к маю подготовить 50 тысяч собственных тест-систем, позволяющих определить наличие коронавируса COVID-19 у человека. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора республики Нурмат Отабеков.

"Согласно информации Министерства инновационного развития, планируется к концу месяца подготовить 50 тысяч тест-систем", — сказал Отабеков.

По его словам, для запуска производства необходимо завершить клинические испытания и зарегистрировать тест-систему.

На прошлой неделе в Мининноваций Узбекистана сообщили, что разработали собственную тест-систему, позволяющую определить наличие нового типа коронавируса. Вся процедура тестирования занимает около пяти-шести часов и основана на анализе методом ПЦР (полимерной цепной реакции) трех участков генома COVID-19.

Первый в Узбекистане случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число заболевших увеличилось до 221 . За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 25 — выздоровели.

По данным Министерства здравоохранения республики, на карантине в настоящий момент находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.