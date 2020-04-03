19:27 03 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Сотрудник лаборатории выполняет анализы на коронавирус

Узбекистан к маю может изготовить до 50 тыс. собственных тест-систем на COVID-19

© Sputnik / Павел Кононов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (264)
15010
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200403/13846763/Uzbekistan-k-mayu-mozhet-izgotovit-do-50-tys-sobstvennykh-test-sistem-na-COVID-19.html

На прошлой неделе в Мининноваций республики сообщили, что разработали собственную тест-систему, позволяющую определить наличие нового типа коронавируса.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана может к маю подготовить 50 тысяч собственных тест-систем, позволяющих определить наличие коронавируса COVID-19 у человека. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора республики Нурмат Отабеков.

"Согласно информации Министерства инновационного развития, планируется к концу месяца подготовить 50 тысяч тест-систем", — сказал Отабеков. 

По его словам, для запуска производства необходимо завершить клинические испытания и зарегистрировать тест-систему.

На прошлой неделе в Мининноваций Узбекистана сообщили, что разработали собственную тест-систему, позволяющую определить наличие нового типа коронавируса. Вся процедура тестирования занимает около пяти-шести часов и основана на анализе методом ПЦР (полимерной цепной реакции) трех участков генома COVID-19.

Врач Клинического медицинского центра подписывает пробирки с образцами биоматериалов
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Почему в Узбекистане растет число заболевших COVID-19 — ответ эпидемиолога
Первый в Узбекистане случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число заболевших увеличилось до 221. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 25 — выздоровели.

По данным Министерства здравоохранения республики, на карантине в настоящий момент находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (264)

По теме

В Узбекистане не планируют проводить массовое тестирование на COVID-19
Теги:
Эпидемия, пандемия, Узбекистан, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
Безопасная помощь: как организована работа волонтеров в Ташкенте — фото
“Прямая клевета” – Захарова о статье La Stampa про российскую помощь Италии
"Очередная фальшивка": Захарова ответила на статью газеты La Stampa — видео
Разрешительные стикеры на авто во время карантина
Берегись на карантине: как получить стикер на авто во время эпидемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться