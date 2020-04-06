14:04 06 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
В Узбекистане начались рейды по выявлению велосипедистов, нарушивших карантин

В Узбекистане начались рейды по выявлению велосипедистов, нарушивших карантин

УВД Самаркандской области
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (289)
74320
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200406/13859504/V-Uzbekistane-nachalis-reydy-po-vyyavleniyu-velosipedistov-narushivshikh-karantin.html

Проводятся рейды по выявлению нарушителей недавно введенных правил касательно использования скутеров и велосипедов, а также граждан, передвигающихся в общественных местах без медицинских масок.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. С сегодняшнего дня в Узбекистане начались рейды по выявлению велосипедистов, нарушивших карантин, сообщает служба УВД Самаркандской области.

"В областных центрах республики проводятся рейды по выявлению нарушителей недавно введенных правил касательно использования скутеров и велосипедов, а также граждан, передвигающихся в общественных местах без медицинских масок", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно решению республиканской комиссии с 6:00 6 апреля в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах ограничивается передвижение граждан на мототранспорте (скутерах) и велосипедах.

В Узбекистане начались рейды по выявлению велосипедистов, нарушивших карантин
УВД Самаркаднской области
В Узбекистане начались рейды по выявлению велосипедистов, нарушивших карантин

Согласно правилам, пользоваться ими можно только при крайней необходимости – для покупки продовольственных товаров, лекарств, посещения врача, а также поездок на работу.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Узбекистане на утро, 6 апреля, составляет 390 человек.

За сутки заболевших COVID-19 в Узбекистане стало больше почти на сотню >>

На карантине в настоящий момент находятся более 100 тысяч человек, в том числе, более 23 тысяч — в стационарах.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (289)
Теги:
велосипед, коронавирус, Карантин, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Любовь сильнее карантина и COVID-19 — фото влюбленных пар со всего мира
Бениссимо!: итальянцы пробуют узбекскую еду - видео
Бениссимо!: итальянцы пробуют узбекскую еду - видео
Вирусная благотворительность
Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться