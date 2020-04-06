Проводятся рейды по выявлению нарушителей недавно введенных правил касательно использования скутеров и велосипедов, а также граждан, передвигающихся в общественных местах без медицинских масок.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. С сегодняшнего дня в Узбекистане начались рейды по выявлению велосипедистов, нарушивших карантин, сообщает служба УВД Самаркандской области.

"В областных центрах республики проводятся рейды по выявлению нарушителей недавно введенных правил касательно использования скутеров и велосипедов, а также граждан, передвигающихся в общественных местах без медицинских масок", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно решению республиканской комиссии с 6:00 6 апреля в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах ограничивается передвижение граждан на мототранспорте (скутерах) и велосипедах.

УВД Самаркаднской области В Узбекистане начались рейды по выявлению велосипедистов, нарушивших карантин

Согласно правилам, пользоваться ими можно только при крайней необходимости – для покупки продовольственных товаров, лекарств, посещения врача, а также поездок на работу.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Узбекистане на утро, 6 апреля, составляет 390 человек.

За сутки заболевших COVID-19 в Узбекистане стало больше почти на сотню >>

На карантине в настоящий момент находятся более 100 тысяч человек, в том числе, более 23 тысяч — в стационарах.