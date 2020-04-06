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Пробирка с тестом на коронавирус в руках у сотрудницы в медицинской лаборатории

За сутки заболевших COVID-19 в Узбекистане стало больше почти на сотню

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (289)
226001
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200406/13859179/Za-sutki-zabolevshikh-COVID-19-v-Uzbekistane-stalo-bolshe-pochti-na-sotnyu.html

На сегодняшний день 30 пациентов выписаны из больницы в связи с выздоровлением и отправлены на реабилитацию.

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане близится к четыремстам. Сутки назад Минздрав сообщал 298 гражданах республики с положительным тестом на COVID-19.

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Пресс-служба Министерства инновационного развития
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К этому часу цифры выросли значительно - 390 заболевших сейчас проходят лечение в профильных инфекционных клиниках страны.

Вылечить удалось 30 человек. Все они отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации. При этом двое пациентов скончались.

На карантине в настоящий момент находятся более 100 тысяч человек, в том числе, более 23 тысяч — в стационарах.

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По последним данным ВОЗ количество заразившихся коронавирусом в мире превышает отметку в 1 200 000, более 60 000 человек скончались. Наиболее сложная ситуация в США, Италии и Испании.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (289)
Теги:
Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Карантин, коронавирус



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