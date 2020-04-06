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Граждане республики Узбекистан в аэропорту Внуково

Вопрос вывоза граждан Узбекистана из РФ отложен до 20 апреля

Посольство республики Узбекистан в РФ
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (292)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200406/13861802/Vopros-vyvoza-grazhdan-Uzbekistana-iz-RF-otlozhen-do-20-aprelya.html

В посольстве республики в Москве напомнили, что в Узбекистане до 20 апреля прекращено все транспортное сообщение.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Вопрос вывоза из России граждан Узбекистана, желающих вернуться на родину, отложен до 20 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольстве республики в Москве.

"Пока нет, ждем 20 апреля", - ответил представитель посольства на вопрос, определены ли сроки спецрейса в Узбекистан по вывозу граждан.

В посольстве напомнили также, что в Узбекистане до 20 апреля прекращено все транспортное сообщение.

Напомним, в связи со сложившейся обстановкой с распространением коронавируса и закрытием многих авиаперелетов вчера большое количество узбекистанцев не смогли улететь на родину.

Часть застрявших в аэропорту Внуково узбекистанцев разместили в общежитии >>

31 марта в ряде российских СМИ имели место публикации о том, что около 300 мигрантов из Центральной Азии были выдворены из международного аэропорта Домодедово в Москве. Все они ожидали там чартерных рейсов для возвращения домой.

В посольстве тогда заявили, что большая часть узбекистанцев, находившихся в аэропортах Внуково и Шереметьево, были отправлены на родину чартерными рейсами.

Граждане Узбекистана ожидают чартеров на родину в хостеле - МИД >>

При этом около 160 узбекистанцев, не имеющих средств для проживания в Москве, были размещены в хостеле на период до организации следующих чартерных рейсов. Для них организовано трехразовое горячее питание, поддерживается постоянный контакт.

26 марта МИД Узбекистана проинформировал об организации чартерных рейсов для возвращения соотечественников на родину.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (292)
Теги:
авиаперелет, аэропорт, Узбекистанцы, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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