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Посольство Израиля передало гуманитарную помощь Приюту милосердия

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200408/13880691/Posolstvo-Izrailya-peredalo-gumanitarnuyu-pomosch-Priyutu-miloserdiya.html

В переданных наборах - продукты (рис, гречка и другие крупы) и средства медицинской защиты (медицинские маски, перчатки, санитайзеры).

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Посольство Израиля в Узбекистане направило гуманитарную помощь Центру по реабилитации лиц без определенного места жительства ГУВД г. Ташкента и действующему при нем Приюту милосердия. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В переданных наборах - продукты (рис, гречка и другие крупы) и средства медицинской защиты (медицинские маски, перчатки, санитайзеры).

Напомним, 5 апреля посольство Узбекистана объявило об открытии специального счета для добровольных взносов, которые будут направлены на помощь уязвимым слоям населения и гражданам республики, оказавшимся в сложной ситуации из-за распространения вируса COVID-19.

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Помочь нуждающимся и столкнувшимся с трудностями гражданам могут как частные лица, так и организации.

Дипломаты пообещали постоянно публиковать отчеты об израсходованных средствах через свои официальные аккаунты в соцсетях.

Теги:
гуманитарная помощь, ГУВД Ташкента, Узбекистан, Израиль



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