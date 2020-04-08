Одил Ахмедов направил гуманитарную помощь в Наманган

Партию лекарственных препаратов на 600 млн сумов в скором времени получат жители Намангана - оттуда родом знаменитый футболист.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов, выступающий за китайский клуб "Шанхай СИПГ", отправил специальную гуманитарную помощь из Китая на родину. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Партию лекарственных препаратов на 600 млн сумов в скором времени получат жители Намангана - оттуда родом знаменитый футболист.

Министерстов спорта Узбекистана Футболист Одил Ахмедов

По последним данным Министерства здравоохранения республики, в Узбекистане зафиксировано 534 случая заражения коронавирусом. Из них - 51 выявлен в Намангане. Более половины заболевших - люди от 30 до 39 лет.

Лишь четверть заразившихся вирусом узбекистанцев побывали за границей - Минздрав >>

Сегодня ночью от COVID-19 скончался третий пациент. Всего выздоровели 30 человек, они отправлена на реабилитацию.

Вчера также в МИДе рассказали, что еще 23 узбекистанца заболели коронавирусом за границей, трое из них скончались. При этом дипломатические представительства находятся в постоянном контакте с данными гражданами и их родственниками.