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СПУТНИК_Бывший игрок «Анжи» Одил Ахмедов: в России болеют как сумасшедшие!

Одил Ахмедов направил гуманитарную помощь в Наманган

© Sputnik .
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200408/13877004/Odil-Akhmedov-napravil-gumanitarnuyu-pomosch-v-Namangan.html

Партию лекарственных препаратов на 600 млн сумов в скором времени получат жители Намангана - оттуда родом знаменитый футболист.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов, выступающий за китайский клуб "Шанхай СИПГ", отправил специальную гуманитарную помощь из Китая на родину. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Партию лекарственных препаратов на 600 млн сумов в скором времени получат жители Намангана - оттуда родом знаменитый футболист.
Футболист Одил Ахмедов
Министерстов спорта Узбекистана
Футболист Одил Ахмедов

По последним данным Министерства здравоохранения республики, в Узбекистане зафиксировано 534 случая заражения коронавирусом. Из них - 51 выявлен в Намангане. Более половины заболевших - люди от 30 до 39 лет.

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Сегодня ночью от COVID-19 скончался третий пациент. Всего выздоровели 30 человек, они отправлена на реабилитацию.

Вчера также в МИДе рассказали, что еще 23 узбекистанца заболели коронавирусом за границей, трое из них скончались. При этом дипломатические представительства находятся в постоянном контакте с данными гражданами и их родственниками.

Теги:
коронавирус, Узбекистан, Китай, Наманган, гуманитарная помощь, Одил Ахмедов, Футболист



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