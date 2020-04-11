В Узбекистане в многолюдных местах откроют фитобары

Фитобар — это небольшая зона, где есть возможность выпить полезный свежевыжатый сок, чай, кислородный коктейль или смузи на основе ягод, фруктов с добавлением натуральных трав и растений.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. По всему Узбекистану с 1 июня 2020 года поэтапно откроют фитобары.

Они появятся везде, где много людей: в различных министерствах и ведомствах, в аэропортах, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, рынках, в санаторно-курортных учреждениях и других местах.

Фитобары также появятся в школах и высших образовательных учреждениях с 2020/2021 учебного года.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста со ссылкой на постановление президента "О мерах по охране, культурному выращиванию, переработке дикорастущих лекарственных растений и рациональному использованию имеющихся ресурсов".

Также, согласно документу, с 1 мая для выращивания, хранения и переработки лекарственных растений будут создаваться кластеры.

Информация для предпринимателей

При создании субъектами предпринимательства фитобаров в госучреждениях, размеры арендной платы за пользование объектами государственной собственности будут в два раза меньше.

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Если при фитобаре будут установлены вендинговые автоматы, арендная плата за пользование объектами государственной собственности взиматься не будет.