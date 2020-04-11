В Узбекистане в многолюдных местах откроют фитобары

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. По всему Узбекистану с 1 июня 2020 года поэтапно откроют фитобары.
Они появятся везде, где много людей: в различных министерствах и ведомствах, в аэропортах, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, рынках, в санаторно-курортных учреждениях и других местах.
Фитобары также появятся в школах и высших образовательных учреждениях с 2020/2021 учебного года.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста со ссылкой на постановление президента "О мерах по охране, культурному выращиванию, переработке дикорастущих лекарственных растений и рациональному использованию имеющихся ресурсов".
Также, согласно документу, с 1 мая для выращивания, хранения и переработки лекарственных растений будут создаваться кластеры.
Информация для предпринимателей
При создании субъектами предпринимательства фитобаров в госучреждениях, размеры арендной платы за пользование объектами государственной собственности будут в два раза меньше.
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Если при фитобаре будут установлены вендинговые автоматы, арендная плата за пользование объектами государственной собственности взиматься не будет.