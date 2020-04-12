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Минздрав: новые данные о коронавирусе в Узбекистане за 12 апреля

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200412/13907622/Minzdrav-novye-dannye-o-koronaviruse-v-Uzbekistane-za-12-aprelya.html

По сообщению Минздрава за минувшие сутки в Узбекистане выявлено более 100 новых случаев заражения COVID-19.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Минздрав сообщил о том, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане возросло до 833. Таким образом, за минувшие сутки выявлено более 100 новых случаев заражения COVID-19.

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Сегодня выздоровели еще 19 человек, теперь их общее количество составляет 61. Все они проходят курс реабилитации после лечения.

Под наблюдением на стационарном и домашнем карантине находятся почти 90 тыс узбекистанцев.

При этом, по сообщению МВД страны, с момента объявления карантина по сегодняшний день, в республике выявлено 51 182 факта нарушения мер карантинного ограничения. Ко каждому из нарушителей применены меры.

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Между тем, в Узбекистане осваивают новый метод лечения тяжелобольных COVID-19. Он заключается в том, что кровь выздоровевших людей будут переливать пациентам, у которых болезнь протекает тяжело. Как сообщили в Минздраве, сыворотка крови тех, кто поборол COVID-19, содержит антитела, которые помогут тяжелобольным нейтрализовать вирус и справиться с инфекцией.

Случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 185 странах мира — к нынешнему утру выявлено 1 777 666 пациентов с опасным диагнозом, из них 402 903 выздоровели, 108 867 скончались.

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, Узбекистан, коронавирус



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