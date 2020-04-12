Минздрав: новые данные о коронавирусе в Узбекистане за 12 апреля

По сообщению Минздрава за минувшие сутки в Узбекистане выявлено более 100 новых случаев заражения COVID-19.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Минздрав сообщил о том, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане возросло до 833. Таким образом, за минувшие сутки выявлено более 100 новых случаев заражения COVID-19.

Сегодня выздоровели еще 19 человек, теперь их общее количество составляет 61. Все они проходят курс реабилитации после лечения.

Под наблюдением на стационарном и домашнем карантине находятся почти 90 тыс узбекистанцев.

При этом, по сообщению МВД страны, с момента объявления карантина по сегодняшний день, в республике выявлено 51 182 факта нарушения мер карантинного ограничения. Ко каждому из нарушителей применены меры.

Минздрав Узбекистана выпустил руководство по борьбе COVID-19 >>

Между тем, в Узбекистане осваивают новый метод лечения тяжелобольных COVID-19. Он заключается в том, что кровь выздоровевших людей будут переливать пациентам, у которых болезнь протекает тяжело. Как сообщили в Минздраве, сыворотка крови тех, кто поборол COVID-19, содержит антитела, которые помогут тяжелобольным нейтрализовать вирус и справиться с инфекцией.

Случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 185 странах мира — к нынешнему утру выявлено 1 777 666 пациентов с опасным диагнозом, из них 402 903 выздоровели, 108 867 скончались.