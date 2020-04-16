В ожидании чуда: поисковый отряд ищет родных погибшего узбекского солдата

Примет, по которым пытаются найти родственников солдата, очень мало. Но в поисковом отряде не опускают руки, надеясь на чудо и добрую память, которая согревает сердца.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Московский поисковый отряд "Обелиск" разыскивает родных погибшего солдата Великой Победы - Лосева Никифора Ивановича.

К сожалению, данных о нем сохранилось не так много, поэтому поисковики надеются на чудо и добрую память потомков, которые, должно быть, ищут и ждут своего героя.

Поисковый отряд "Обелиск" Поисковый отряд "Обелиск"

Известно, что Никифор Иванович родился в 1906 году в Яккабагском районе Бухарской области Узбекской ССР. По этому адресу он проживал до войны. Призвали на защиту родины его здесь же. В звании рядового красноармейца он служил в 67 стрелковом полку 10 Армии Западного фронта. Но 5 сентября скончался от тяжелой болезни.

Был похоронен в Братской могиле в деревне Крутая Угранского района Смоленской области. Позже был перезахоронен на Поле Памяти в селе Знаменка Угранского района Смоленской области.

Конечно найти человека по такому малому количеству примет совсем не просто. Но "Обелиск" не опускает руки, надеясь узнать какие-то подробности жизни солдата, найти его потомков.

Еще одна подобная история произошла в конце февраля в Хабаровском крае в селе Ракитное. Там нашли коробку с письмами и документами бойца Красной армии Игоря Асташина, причем адреса, указанные на конвертах, были узбекистанские.

Представители узбекской диаспоры Хабаровска направили документы в Наманганскую область, в Русскую школу, куда адресовал их советский боец.

Теперь родных советского солдата, пропавшего без вести в 1943 году, ищут в Узбекистане.