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Поле Памяти в с. Знаменка

В ожидании чуда: поисковый отряд ищет родных погибшего узбекского солдата

Поисковый отряд "Обелиск"
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200416/13937401/V-ozhidanii-chuda-poiskovyy-otryad-Obelisk-razyskivaet-rodnykh-pogibshego-soldata.html

Примет, по которым пытаются найти родственников солдата, очень мало. Но в поисковом отряде не опускают руки, надеясь на чудо и добрую память, которая согревает сердца.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Московский поисковый отряд "Обелиск" разыскивает родных погибшего солдата Великой Победы - Лосева Никифора Ивановича.

К сожалению, данных о нем сохранилось не так много, поэтому поисковики надеются на чудо и добрую память потомков, которые, должно быть, ищут и ждут своего героя.

Поисковый отряд Обелиск
Поисковый отряд "Обелиск"
Поисковый отряд "Обелиск"

Известно, что Никифор Иванович родился в 1906 году в Яккабагском районе Бухарской области Узбекской ССР. По этому адресу он проживал до войны. Призвали на защиту родины его здесь же. В звании рядового красноармейца он служил в 67 стрелковом полку 10 Армии Западного фронта. Но 5 сентября скончался от тяжелой болезни.

Был похоронен в Братской могиле в деревне Крутая Угранского района Смоленской области. Позже был перезахоронен на Поле Памяти в селе Знаменка Угранского района Смоленской области.

Конечно найти человека по такому малому количеству примет совсем не просто. Но "Обелиск" не опускает руки, надеясь узнать какие-то подробности жизни солдата, найти его потомков.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Солдаты ведут пулеметный огонь в боях за Варшаву
© Sputnik / Георгий Зельма
В Узбекистане ищут родственников погибших на войне солдат

Еще одна подобная история произошла в конце февраля в Хабаровском крае в селе Ракитное. Там нашли коробку с письмами и документами бойца Красной армии Игоря Асташина, причем адреса, указанные на конвертах, были узбекистанские.

Представители узбекской диаспоры Хабаровска направили документы в Наманганскую область, в Русскую школу, куда адресовал их советский боец.

Теперь родных советского солдата, пропавшего без вести в 1943 году, ищут в Узбекистане.

Теги:
поиск, солдаты, Великая Отечественная война, победа



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