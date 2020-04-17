Врачи из Китая направились в Узбекистан

В самой КНР ситуация с коронавирусом относительно стабильна. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Группа китайских консультантов и медицинских экспертов в составе 15 человек сегодня отправилась в Узбекистан для поддержки братсткого узбекского народа в борьбе с COVID-19, сообщают в пресс-службе посольства КНР в республике.

Дипмиссия также разместила видео проводов китайской делегации, участники церемонии развернули транспарант с надписью "Совместная рабочая команда из Китая в Узбекистане".

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019-го в Китае. В середине марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Ранее американский телеканал Fox News сообщил со ссылкой на ряд источников о том, что первым пациентом с COVID-19 стал работник лаборатории уханьского Института вирусологии.

МИД Китая, в свою очередь, выступил с опровержением.

Власти Китая ответили на слухи о создании COVID-19 в лаборатории в Ухане >>

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что данная версия не имеет под собой никаких научных обоснований. Иными словами, это лишь слухи, которые не являются правдой.

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило 2 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 129 тысяч человек.