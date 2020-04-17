В Cotton Campaign потребовали дополнительных гарантий для отмены бойкота

Несмотря на существенный прогресс республики в течение последних лет, в коалиции обеспокоены случаями принудительного труда в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. На официальном сайте Cotton Campaign появился ответ Министерству занятости и трудовых отношений Узбекистана на призыв отменить бойкот хлопка.

"Вопрос не в том, прекратить ли обещание (ликвидировать принудительный труд. - Прим. ред.), а в том, когда и как это сделать, и, прежде всего, в том, как прекращение может стать катализатором ответственного поиска и инвестирования, которое поддерживает труд и права человека в реформирующемся Узбекистане", - написал сооснователь Cotton Campaign и бывший заместитель помощника госсекретаря США по демократии и правам человека Беннет Фриман.

В коалиции считают, что несмотря на очевидный прогресс Узбекистана, опасения вызывают отсутствие перемен в отношении свобод гражданского общества и случаи принудительного труда в 2019 году.

В конце января в коалиции Cotton Campaign подтвердили свое решение пересмотреть обязательство, поддержанное мировыми брендами одежды и розничными торговцами, не закупать хлопок из Узбекистана до тех пор, пока принудительный труд не будет ликвидирован полностью.

Глава Министерства занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов в своем письме указывал, что в эти дни Узбекистан столкнулся с угрозой для экономики в связи с пандемией коронавируса, а снятие бойкота может удвоить общий объем экспорта производимого текстиля, что создаст столь необходимые рабочие места.

Систематическое использование принудительного труда прекращено - МОТ >>

В Cotton Campaign ответили, что пандемия оказала разрушительное воздействие на текстильную отрасль во всем мире. Резкое сокращение заказов, увольнение сотрудников и разрыв в цепочках поставок стали еще одним барьером.

В рамках своей дорожной карты хлопковая компания призвала правительство республики дать возможность развитию свободного и активного гражданского общества, что будет способствовать прозрачности и подотчетности и, в свою очередь, создаст атмосферу для ответственных инвестиций.

Напомним, накануне министр занятости и трудовых отношений Узбекистана обратился к руководству международной коалиции Cotton Campaign с просьбой о снятии бойкота на использование произведенного в республике хлопка.

"Правительство Узбекистана в сотрудничестве с хозяйствующими субъектами и представителями гражданского общества готово начать новую главу преобразовательных реформ в хлопковой отрасли республики. Для свободного перехода к новой главе и значимым изменениям для населения я призываю вас снять бойкот с узбекского хлопка, осуществляемого в рамках подписанного со стороны членов коалиции обязательства Uzbek Cotton Pledge", - говорится в письме.

Глава Минтруда заверил, что в республике проводятся эффективные меры по искоренению принудительного труда, а также поддерживаются постоянные усилия по мониторингу и содействию во внедрении обязательств в области устойчивого развития и социальной ответственности на всех этапах производства.