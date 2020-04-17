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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

В Следственном департаменте при МВД Узбекистана — новое назначение

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (352)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200417/13949704/V-Sledstvennom-departamente-pri-MVD-Uzbekistana--novoe-naznachenie.html

Начальником Управления организации следственной деятельности ведомства стал подполковник Илхом Файзуллаев.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Подполковник Илхом Файзуллаев назначен на должность начальника Управления организации следственной деятельности Следственного департамента при МВД Узбекистана. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел страны Пулат Бобожонов.

"Следственный департамент желает назначенному руководителю успехов в дальнейшей служебной деятельности", — говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

Илхом Файзуллаев
Следственный департамент Республики Узбекистан
Илхом Файзуллаев

Ранее в пресс-службе МВД сообщили о смене руководителей ряда региональных подразделений. В частности, начальником УКД ОВД Зааминского района Джизакской области стал подполковник Фарход Туйчиев, а руководителем УБДД УВД Самаркандской области — полковник Фарход Шайзоков.

До этого, 25 марта, президент страны Шавкат Мирзиёев назначил нового заместителя министра внутренних дел — пост занял полковник Саидкарим Нишанбаев.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (352)
Теги:
кадры, кадровые перестановки, МВД Узбекистана, Следственный департамент при МВД Узбекистана, Узбекистан



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