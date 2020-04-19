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Автоматчик на посту ДПС в Ташкенте

Создана карта, где отмечены ограничительные барьеры для движения по Ташкенту

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200419/13956246/Sozdana-karta-gde-otmecheny-ogranichitelnye-barery-dlya-dvizheniya-po-Tashkentu.html

До 20 апреля по всему Узбекистане запрещено пользоваться транспортом в личных целях. Исключения составляют лишь экстренные случаи — роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ташкент, как и другие города Узбекистана, уже несколько недель живет в режиме карантина. Посты ГУВД, военных и Нацгвардии дежурят на центральных улицах, а в махаллях созданы локальные карантинные дружины.

На многих улицах столицы были установлены барьеры, преграждающие въезды и выезды на дороги.

Теперь расположение ограничительных барьеров можно отследить с помощью специальной онлайн-карты, которая была создана Госкомземгеодезкадастром совместно с ГУВД Ташкента.

covid19.geoportal.uz
Онлайн-карта для прослеживания ограничительных барьеров на дорогах Ташкента

Барьеры отмечены красными штрихами. Сейчас их 1415.

Сотрудники МО, МВД и Национальной гвардии
Sputnik / Рамиз Бахтияров
На защите вашего здоровья
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Напомним: до 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение (стикеры) или обладающие правом на передвижение без него.

Выезжать из дому нельзя не только на машине, но и на мотоцикле, скутере или велобайке.

Исключения — выезды на работу, в продуктовый магазин или на рынок, а также в аптеку или к врачу. При этом необходимо обязательно быть в защитной маске.

По последним данным, в республике зафиксировано 1495 случаев заболевания COVID-19, пять граждан скончались, 194 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию. 

Теги:
автомобили, карта, дороги, ГУВД Ташкента, Узбекистан, Ташкент



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