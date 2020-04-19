Создана карта, где отмечены ограничительные барьеры для движения по Ташкенту

До 20 апреля по всему Узбекистане запрещено пользоваться транспортом в личных целях. Исключения составляют лишь экстренные случаи — роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ташкент, как и другие города Узбекистана, уже несколько недель живет в режиме карантина. Посты ГУВД, военных и Нацгвардии дежурят на центральных улицах, а в махаллях созданы локальные карантинные дружины.

На многих улицах столицы были установлены барьеры, преграждающие въезды и выезды на дороги.

Теперь расположение ограничительных барьеров можно отследить с помощью специальной онлайн-карты, которая была создана Госкомземгеодезкадастром совместно с ГУВД Ташкента.

covid19.geoportal.uz Онлайн-карта для прослеживания ограничительных барьеров на дорогах Ташкента

Барьеры отмечены красными штрихами. Сейчас их 1415.

Напомним: до 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение (стикеры) или обладающие правом на передвижение без него.

Выезжать из дому нельзя не только на машине, но и на мотоцикле, скутере или велобайке.

Исключения — выезды на работу, в продуктовый магазин или на рынок, а также в аптеку или к врачу. При этом необходимо обязательно быть в защитной маске.

По последним данным, в республике зафиксировано 1495 случаев заболевания COVID-19, пять граждан скончались, 194 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.