Создана карта, где отмечены ограничительные барьеры для движения по Ташкенту

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Ташкент, как и другие города Узбекистана, уже несколько недель живет в режиме карантина. Посты ГУВД, военных и Нацгвардии дежурят на центральных улицах, а в махаллях созданы локальные карантинные дружины.
На многих улицах столицы были установлены барьеры, преграждающие въезды и выезды на дороги.
Теперь расположение ограничительных барьеров можно отследить с помощью специальной онлайн-карты, которая была создана Госкомземгеодезкадастром совместно с ГУВД Ташкента.
Барьеры отмечены красными штрихами. Сейчас их 1415.
Напомним: до 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение (стикеры) или обладающие правом на передвижение без него.
Выезжать из дому нельзя не только на машине, но и на мотоцикле, скутере или велобайке.
Исключения — выезды на работу, в продуктовый магазин или на рынок, а также в аптеку или к врачу. При этом необходимо обязательно быть в защитной маске.
По последним данным, в республике зафиксировано 1495 случаев заболевания COVID-19, пять граждан скончались, 194 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.