В Россию прибыла третья партия гуманитарной помощи из Узбекистана

Два предыдущих узбекских лайнера с медицинскими масками на борту прибыли в российскую столицу 18 и 20 апреля.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Сегодня, 23 апреля, в Москву прибыла третья партия гуманитарной помощи из Узбекистана.

Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ Третья партия гуманитарной помощи Узбекистана России прибыла в аэропорт Внуково

Как сообщили Sputnik в посольстве РУз в Москве, лайнер приземлился в аэропорту Внуково.

Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ Третья партия гуманитарной помощи Узбекистана России прибыла в аэропорт Внуково

Напомним: первую партию гуманитарной помощи от правительства Узбекистана российская столица получила 18 апреля.

Второй самолет с гумпомощью вылетел в Москву 20 апреля. Самолет ВВС Узбекистана Ил-76ТД с медицинскими масками (5 миллионов штук) на борту приземлился в аэропорту Шереметьево.

Усилия республики, направленные на то, чтобы помочь России в борьбе с пандемией, высоко оценили в российском правительстве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что эта гуманитарная поддержка вновь подтвердила партнерский характер российско-узбекистанских отношений.

Между тем Россия также активно помогает республике справиться с пандемией. Ранее в Узбекистан были направлены тест-системы для выявления инфекции. Также по видеосвязи проводятся постоянные консультации специалистов-эпидемиологов из РФ.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 1716 случаев заражения COVID-19, семь граждан скончались, 486 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

В России, тем временем, число инфицированных уже превысило 62 тысяч, выздоровели — свыше 4,8 тысячи граждан, умерли — 555.

Всего в мире насчитывается более 2,6 миллиона заболевших коронавирусом, жертвами пандемии стали 183 тысячи человек.