19:28 23 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Стационар для лечения заразившихся коронавирусом

Во сколько обходится лечение одного пациента с COVID-19 — ответ Минздрава

Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Общество
Получить короткую ссылку
180 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200423/13987590/Vo-skolko-obkhoditsya-lechenie-odnogo-patsienta-s-COVID-19--otvet-Minzdrava.html

В среднем на оказание медицинской помощи гражданам с инфекцией или уже переболевшим ею тратится от 2,4 млн до 64 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В Узбекистане зафиксировано 1716 случаев заболевания коронавирусом.

© Sputnik / Ilya Pitalev
Маршрут построен: как распространялся коронавирус в Узбекистане - Минздрав

На данный момент, на лечении находятся 1223 человека, еще 486 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию. 

Данные цифры гораздо нагляднее смотрятся в процентном соотношении, а именно: в республике побороть недуг удалось почти 30% всех инфицированных граждан. И это прекрасная динамика.

Между тем встает вопрос: во сколько же государству обходится лечение каждого пациента, зараженного COVID-19?

На этот вопрос ответил министр здравоохранения Узбекистане Алишер Шадманов в ходе брифинга.

По его словам, на каждого больного в республике выделено 32 миллиона сумов.

Новый метод лечения тяжелобольных с коронавирусом начнут применять в Узбекистане >>

В два раза больше требуется на оплату лечения граждан, находящихся в критическом состоянии или которые проходят лечение в отделении интенсивной терапии, — 64 миллиона сумов в среднем.

На каждого человека, находящегося на 14-дневном карантине, расходуется 2,4 миллиона сумов.

Немного больше — 2,8 миллиона сумов — расходуется на каждого выздоровевшего, проходящего реабилитацию после выздоровления.

Ранее врачи-мусульмане из Арабских Эмиратов разъяснили, как следует соблюдать традиции верующим, которые переболели COVID-19. Специалисты рекомендуют оценить все возможные последствия голодания на организм и то, как это скажется на иммунитете.

Теги:
лечение, Минздрав Узбекистана, Узбекистан, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мемориал Ода стойкости в память о жительнице Узбекистана Зульфии Зокировой, потерявшей на войне пятерых сыновей, и ее овдовевших невестках.
Память на века: как выглядит Парк Победы в Ташкенте — эксклюзивные фото
Как создается уникальный Парк Победы в центре Ташкента
Гордость, скорбь и слава народа: как создают Парк Победы в Ташкенте — видео
Чирчикский машиностроительный завод в годы войны
Отбомбили и отпахали: фронтовая летопись Чирчикского завода

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться