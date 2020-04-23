Во сколько обходится лечение одного пациента с COVID-19 — ответ Минздрава

В среднем на оказание медицинской помощи гражданам с инфекцией или уже переболевшим ею тратится от 2,4 млн до 64 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В Узбекистане зафиксировано 1716 случаев заболевания коронавирусом.

На данный момент, на лечении находятся 1223 человека, еще 486 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Данные цифры гораздо нагляднее смотрятся в процентном соотношении, а именно: в республике побороть недуг удалось почти 30% всех инфицированных граждан. И это прекрасная динамика.

Между тем встает вопрос: во сколько же государству обходится лечение каждого пациента, зараженного COVID-19?

На этот вопрос ответил министр здравоохранения Узбекистане Алишер Шадманов в ходе брифинга.

По его словам, на каждого больного в республике выделено 32 миллиона сумов.

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В два раза больше требуется на оплату лечения граждан, находящихся в критическом состоянии или которые проходят лечение в отделении интенсивной терапии, — 64 миллиона сумов в среднем.

На каждого человека, находящегося на 14-дневном карантине, расходуется 2,4 миллиона сумов.

Немного больше — 2,8 миллиона сумов — расходуется на каждого выздоровевшего, проходящего реабилитацию после выздоровления.

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