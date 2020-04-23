Во сколько обходится лечение одного пациента с COVID-19 — ответ Минздрава

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В Узбекистане зафиксировано 1716 случаев заболевания коронавирусом.
На данный момент, на лечении находятся 1223 человека, еще 486 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.
Данные цифры гораздо нагляднее смотрятся в процентном соотношении, а именно: в республике побороть недуг удалось почти 30% всех инфицированных граждан. И это прекрасная динамика.
Между тем встает вопрос: во сколько же государству обходится лечение каждого пациента, зараженного COVID-19?
На этот вопрос ответил министр здравоохранения Узбекистане Алишер Шадманов в ходе брифинга.
По его словам, на каждого больного в республике выделено 32 миллиона сумов.
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В два раза больше требуется на оплату лечения граждан, находящихся в критическом состоянии или которые проходят лечение в отделении интенсивной терапии, — 64 миллиона сумов в среднем.
На каждого человека, находящегося на 14-дневном карантине, расходуется 2,4 миллиона сумов.
Немного больше — 2,8 миллиона сумов — расходуется на каждого выздоровевшего, проходящего реабилитацию после выздоровления.
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