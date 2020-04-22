Как держать пост в Рамадан тем, кто переболел COVID-19, — ответ врачей

Медики обращают внимание на то, что при заболевании нужно правильно питаться, чтобы поддерживать свой иммунитет, который при отсутствии вакцины является единственной надеждой на выздоровление.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. На этой неделе начнется ежегодный месяц поста Рамадан.

В связи с этим врачи-мусульмане из Арабских Эмиратов разъяснили, как следует соблюдать традиции верующим, которые переболели COVID-19.

Об этом пишет Gulf News.

По мнению специалистов, если болезнь протекала бессимптомно или же со слабыми ее проявлениями, то верующие могут поститься.

Те пациенты, у которых были отмечены более серьезные признаки, находятся на лечении в больнице и, разумеется, не смогут соблюдать пост.

Между тем влияние COVID-19 до сих пор еще полностью не изучено, потому остается непонятным, какое воздействие окажет голодание на пациента с коронавирусом. Из-за этого остается не ясным, какие именно последствия будет иметь пост для тех, у кого диагностирована легкая форма COVID-19.

Также специалисты отмечают, что даже если у пациентов нет обострения из-за инфекции, им все равно назначаются лекарства, которые очень важно принимать даже при четырнадцатичасовом голодании.

"Пациенты должны принимать лекарства между ифтаром (примем пищи при окончании поста) и сухуром (прием пищи перед едой в начале поста)", - отметил врач из больницы Бурджиль в Абу-Даби Файсал Далфи.

Также стоит быть внимательным и тем пациентам с COVID-19, у кого имеются сопутствующие заболевания. Им врачи рекомендуют оценить все возможные последствия голодания на организм и строго следовать назначенному плану лечения.

Во время болезни иммунитет ослаблен, поэтому важно придерживаться правильного питания. Оно подразумевает большое количество овощей, необработанных продуктов и много жидкости.

Если питаться таким образом в те часы, которые это позволяется, то тогда в часы голодания иммунитет не будет страдать от нехватки питательных веществ.