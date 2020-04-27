Китайские медики побывали в Хорезмской области и Каракалпакстане

В рамках визита врачи провели видеоконференции с медработниками из больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, и ответили на их вопросы. Вместе с тем провели обучающий курс для местных медиков по профилактике и лечению COVID-19.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В течение двух дней, 25 и 26 апреля, группа китайских медицинских экспертов побывала в Хорезмской области и Республике Каракалпакстан для того, чтобы поделиться с местными врачами опытом по борьбе с COVID-19.

В рамках визита врачи провели видеоконференции с медработниками из больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, и ответили на их вопросы. Вместе с тем провели обучающий курс для местных медиков по профилактике и лечению COVID-19.

Напомним, 15 консультантов и докторов из Китая прибыли в Узбекистан 17 апреля, чтобы помочь республике противостоять пандемии.

А накануне была запущена система дистанционной медицинской консультации между Китаем и Узбекистаном. К ней присоединились также две ведущие больницы китайской провинции Цзянси и десять клиник Узбекистана.

Проект нацелен на установление регулярных контактов между врачами и укрепление противоэпидемического сотрудничества между странами в период пандемии COVID-19.