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Китайские медики побывали в Хорезмской области и Каракалпакстане

Посольство КНР в Китае
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (402)
73210
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200427/14005990/Kitayskie-mediki-pobyvali-v-Khorezmskoy-oblasti-i-Karakalpakstane.html

В рамках визита врачи провели видеоконференции с медработниками из больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, и ответили на их вопросы. Вместе с тем провели обучающий курс для местных медиков по профилактике и лечению COVID-19.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В течение двух дней, 25 и 26 апреля, группа китайских медицинских экспертов побывала в Хорезмской области и Республике Каракалпакстан для того, чтобы поделиться с местными врачами опытом по борьбе с COVID-19.

В рамках визита врачи провели видеоконференции с медработниками из больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, и ответили на их вопросы. Вместе с тем провели обучающий курс для местных медиков по профилактике и лечению COVID-19.

Напомним, 15 консультантов и докторов из Китая прибыли в Узбекистан 17 апреля, чтобы помочь республике противостоять пандемии.

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Пресс-служба Минздрава Узбекистана
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А накануне была запущена система дистанционной медицинской консультации между Китаем и Узбекистаном. К  ней присоединились также две ведущие больницы китайской провинции Цзянси и десять клиник Узбекистана.

Проект нацелен на установление регулярных контактов между врачами и укрепление противоэпидемического сотрудничества между странами в период пандемии COVID-19.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (402)
Теги:
Каракалпакстан, Хорезмская область, Узбекистан, Китай, коронавирус



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