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Около 3000 безработных трудоустроены в столице

© Sputnik / Михаил Голенков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200427/14007475/Okolo-3000-bezrabotnykh-v-Uzbekistane-privlecheny-k-obschestvennym-rabotam.html

Многие из тех, кто в связи с карантинными мерами остался без занятости, теперь трудятся в сфере благоустройства, им выплачено авансом 389 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Агентство внешней трудовой миграции занялось трудоустройством граждан, оставшихся без работы из-за пандемии, сообщили в пресс-службе структуры.

По результатам кадрового анализа предприятий и организаций, прекративших деятельность в Ташкенте по районам и городам, выяснилось, что около 7,5 тысячи человек, занятых в сфере торговли и общественного питания, строительства, услуг и т. д., остались без работы. 

© Sputnik / Александр Гальперин
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До 22 апреля этого года 2 809 безработных были обеспечены работой по программам "Благоустроенное село", "Благоустроенная махалля". Граждане привлечены к мероприятиям по озеленению территорий, дезинфекции предприятий, микрорайонов, улиц, рынков и других общественных мест, помощи одиноким пожилым людям, инвалидам и т. д.

На сегодняшний день этим гражданам выплачено авансом за работу 389 млн сумов.

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Напомним, мигрантам, оставшимся в РФ без работы и не имеющим возможность вернуться на родину, также оказывается помощь. К примеру, Исламское общество Москвы, в том числе мусульманский благотворительный фонд "Закят", решило сделать духовную поддержку и гуманитарную помощь мигрантам одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Оказана продовольственная помощь более 500 семьям из СНГ — Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Это продукты питания, товары повседневного пользования. Кроме того, совместно с Духовным управлением мусульман Москвы оказывается и духовная помощь, потому что многие из мигрантов находятся в подавленном состоянии, многим нечем платить за жилье.

Теги:
безработные, трудовые мигранты, Мигранты, коронавирус



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