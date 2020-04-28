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Мобильный телефон

В Узбекистане разработали приложение, позволяющее отслеживать контакты

© Foto : axelle b
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200428/14017866/V-Uzbekistane-razrabotali-prilozhenie-pozvolyayuschee-otslezhivat-kontakty.html

Ученые Оксфордского университета отметили, что такие приложения будут эффективны только, если минимум 60% населения будут ими пользоваться.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Узбекские программисты готовят к запуску мобильное приложение, с помощью которого можно узнать, с кем общался заразившийся коронавирусом. Об этом заявила руководитель информационной службы Министерства инновационного развития Назокат Абдукундузова на брифинге в АИМК.

Приложение "Birga Yengamiz" (Вместе преодолеем) будет доступно на платформах Android и iOS.

Посредством IT-продукта можно узнать, с кем в течение последних 14 дней контактировал пациент на близком расстоянии. Для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение вируса, эти лица будут помещены на карантин.

Ученые Оксфордского университета отметили, что такие приложения будут эффективны только, если минимум 60 процентов населения будут ими пользоваться.

© Sputnik / Стрингер
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В настоящее время идут переговоры по размещению приложения на "PlayMarket" и "AppStore".

Напомним, исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) обнародовали прогноз, согласно которому ситуация с распространением коронавируса на части постсоветского пространства раньше всех завершится в Узбекистане — уже 24 мая 2020 года.

В исследовании говорится, что в России распространение COVID-19 завершится 20 июля текущего года. В Грузии, Азербайджане, Кыргызстане и Молдове, согласно прогнозу, — 6, 14, 18 и 25 июня соответственно, на Украине — 28 июля.

В Беларуси и Армении распространение коронавируса завершится, по мнению исследователей, 14 и 20 августа соответственно. В Казахстане, согласно прогнозу, это произойдет лишь 27 сентября.

 

Теги:
Ученые, Министерство инновационного развития Узбекистана, Узбекистан, мобильное приложение



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