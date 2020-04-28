Новый законопроект о госязыке в Узбекистане — мнения экспертов и граждан

Минюст республики разработал законопроект, предусматривающий административную ответственность для госслужащих за ведение делопроизводства не на государственном языке. Что думают об этой инициативе эксперты и граждане — читайте в материале Sputnik.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik, Мария Науменко. Министерство юстиции Узбекистана предложило штрафовать сотрудников государственных органов за неиспользование узбекского языка в делопроизводстве.

Согласно тексту законопроекта , с нерадивых чиновников будут взыскивать штрафы в размере от двух до пяти базовых расчетных величин, принятых в стране, то есть от 3,2 тысячи до восьми тысяч рублей (от 436 тысяч до свыше миллиона сумов).

При разработке законопроекта Минюст использовал "положительный" опыт в области госязыка зарубежных стран — Таджикистана, Латвии, Литвы и Украины. В связи с чем документ вызвал опасения общественности — не будет ли новый порядок ущемлять права русскоязычного населения.

Sputnik попытался разобраться в ситуации и узнал мнение экспертов о новой законотворческой инициативе.

Минюст: законопроект не нарушает права национальностей

Согласно статье 9 закона Узбекистана "О государственном языке", в органах госвласти и управления работа должна проводиться на узбекском языке и при необходимости какие-то документы можно переводить на другие языки.

Однако, по данным Минюста, все же в некоторых госструктурах основным языком ведения документооборота остается иностранный. В связи с чем в ведомстве решили ужесточить административную ответственность госслужащих за несоблюдение этого требования. В настоящее время наказание по этому пункту не предусмотрено.

В Минюсте заверили, что закон призван обеспечить полноценное применение узбекского языка в работе государственных органов, административная ответственность будет грозить только должностным лицам, и новый порядок не нарушит конституционных прав русскоязычного населения. Нации и народности, проживающие в республике, смогут и дальше "выбирать язык межнационального общения и обучения по своему усмотрению", а также обращаться в госорганы и организации на своем языке.

Русские слова узбекскими буквами

Профессор кафедры стран Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, преподаватель узбекского языка Таир Махаматов объяснил в беседе с корреспондентом Sputnik значение русского языка для узбекского.

"Если открыть газеты и журналы, которые выпускают в Узбекистане, мы сплошь и рядом встречаем много латинских терминов, вошедших в узбекский язык через русский. Узбекский язык сложился как творческий синтез фарси, старотюркского, арабского и латинского. Например, в свое время убрали слово "samolyot" (самолет. — Прим. ред.), начали говорит "tayera". А потом поняли, что это абсурд, и опять вернулись к термину "samolyot", — говорит профессор.

Махаматов считает вполне естественным, что подобными законами республики пытаются формировать свою идентичность. Но, по его мнению, самым правильным решением было бы ввести несколько языков.

"Я бываю в Ташкенте, встречаю русских специалистов, которые работают в МВД, Министерстве образования, в других различных сферах, они говорят на русском языке и пишут свои документы тоже на русском. Самый верный вариант — ввести три языка: узбекский, русский и английский. Хотя в Узбекистане есть и таджики: например, в Бухарской и Самаркандской областях — это, минимум, 50% населения. Как быть? Тогда хотя бы на областных уровнях надо оставить еще и таджикский язык. Это будет самое разумное, если мы хотим жить в дружбе с соседями", — полагает преподаватель.

Узбекистану нужно делать ставку на многоязычие

"То, что Узбекистан принимает такого типа закон, это нормальный процесс, но несколько запоздало по сравнению с другими бывшими советскими республиками. Государственный язык нужно знать, нужно вести на нем делопроизводство", — отмечает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, политолог Станислав Тарасов.

Специалист добавляет, что все же советское прошлое республики и мировые языковые тенденции предусматривают в стране многоязычие.

"Для того, чтобы двигаться вперед, с одной стороны, нужно знать свой национальный язык. С другой стороны, обязательно многоязычие. Украину подвело то, что они сделали акцент на одноязычии и породили массу проблем", — считает Тарасов.

Директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев также считает, что Узбекистану следует делать ставку на несколько языков. По его мнению, примером для подражания в этом плане является Казахстан.

"Еще при Назарбаеве (Нурсултан Назарбаев — президент Казахстана с 24 апреля 1990 года по 20 марта 2019 года. — Прим. ред.) в Казахстане в политике развития образования взяли курс на трехязычие, чтобы все максимально владели и казахским, и русским, как языком межнационального общения, и английским, как языком международного общения. Может быть, Узбекистану стоило бы на этот пример ориентироваться с учетом того, что президент Шавкат Мирзиёев проводит очень активную политику развития внешнеэкономических связей. По крайней мере, стараться не терять тот опыт и знания русского языка, которые в Узбекистане есть с советского времени", — рассуждает Казанцев.

Интересно, что и граждане республики, которые участвуют в публичном обсуждении нового законопроекта на государственном портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ), тоже высказываются за необходимость поддержки несколько языков.

"Грамотный госслужащий обязан знать и использовать в своей работе два языка — узбекский и русский. И документы должны издаваться на двух языках. Не забывайте, что Узбекистан — это многонациональная страна. Нужно, чтобы все граждане Узбекистана имели возможность знакомиться с законами и прочими нормативными актами на том языке, которым им понятен. А большинству граждан Узбекистана, не относящихся к узбекской национальности, понятен именно русский язык", — замечает пользователь Magda Magda.

"Мое мнение, необходимо вести пропаганду изучения узбекского языка, поднимать его статус, открывать бесплатные курсы по его изучению, но при этом утвердить русский язык вторым по статусу, каким по факту он и является на сегодняшний день", — предлагает Олим Акилханов.

"Ведение документации только на госязыке приведет к коллапсу всего делопроизводства. Вся техническая документация, бухгалтерия, информационные платформы — все на русском! Предлагаю при разработке НПА (проекта) публиковать его на двух языках", — считает узбекистанец Алим Шамахмудов.

Глава Аналитического центра МГИМО предлагает в случае принятия законопроекта предусмотреть исключение для Ташкента, где проживает основная часть русскоязычного населения Узбекистана.

"Говорить о том, что сейчас в Узбекистане много людей, свободно владеющих русским языком и использующих его в госорганах, не приходится. Есть города как Ташкент, где много русскоязычных, но в целом в Узбекистане не так уж распространен русский язык", — отмечает Казанцев.

По его словам, было бы хорошо, чтобы узбекские власти сделали какое-то исключение конкретно для Ташкента для поддержания статуса русского языка в Узбекистане.