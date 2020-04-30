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Граждане Южной Кореи, живущие в Узбекистане помогли уязвимым семьям

Живущие в Узбекистане граждане Южной Кореи помогли уязвимым семьям

ИА "Дунё"
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (417)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200430/14032690/Grazhdane-Yuzhnoy-Korei-zhivuschie-v-Uzbekistane-pomogli-uyazvimym-semyam.html

Другая южнокорейская компания "Донгсан" предоставила медицинским работникам Узбекистана маски и 100 комплектов защитной одежды собственного производства.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Столичному хокимияту передали продовольственные товары для 360-ти социально-уязвимых семей от сообщества граждан Республики Корея в Узбекистане. Каждый комплект рассчитан на 2 недели, общая стоимость гуманитарной помощи - 60 млн сумов, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на Посольство Южной Кореи в Ташкенте.

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Пресс-служба МИВТ
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Вместе с тем, корейская компания "Farmer's Market", работающая в Узбекистане, передала 150 кг клубники больным коронавирусом и тем, кто находится в карантинных учреждениях. Также было направлено 260 килограммов клубники в пансионат "Ариран", где проживают одинокие престарелые люди из корейской диаспоры.

Другая южнокорейская компания "Донгсан" предоставила медицинским работникам Узбекистана маски и 100 комплектов защитной одежды собственного производства.

В свою очередь, граждане Южной Кореи, проживающие в Самарканде, собрали 1 400 долларов, которые были переданы в центр поддержки граждан при областном хокимияте.

Напомним, Министерство иностранных дел Республики Корея выделило 250 тысяч долларов на приобретение 20 тысяч комплектов тест-систем ПЦР-диагностики COVID-19.

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В конце прошлой недели чартерный рейс НАК Uzbekistan Airways доставил первую часть гуманитарного груза, включающего высокотехнологичное медицинское оборудование, медицинские кровати с автоматическим механизмом и тест-системы ПЦР-диагностики с общим весом 6,2 тонны.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (417)
Теги:
гуманитарная помощь, Ташкент, Узбекистан, Южная Корея



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