В Ташкенте стартовала акция для 128 оставшихся в живых ветеранов

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Ташкенте запустили акцию "Вы всегда в чести!", которая предусматривает организацию помощи ветеранам войны, сообщили в столичном хокимияте.
Планируется навещать участников военных действий, оказывать им необходимую медицинскую и продовольственную помощь. Сейчас в городе проживает всего 128 участников войны.
В числе организаторов акции - ташкентский хокимият, главное управление здравоохранения столицы, а также Ташкентский городской совет Союза молодежи Узбекистана.
В рамках мероприятия добровольцы будут помогать ветеранам войны в домашних делах, а медицинские сотрудники проводить медицинский осмотр и необходимые процедуры.
На втором этапе акции планируется доставить ветеранам войны продукты питания первой необходимости.
Напомним, 30 марта президент Узбекистана подписал указ, согласно которому всем участникам и инвалидам Второй мировой войны будет вручено денежное вознаграждение в размере 10 миллионов сумов.
Деньги выделят из республиканского бюджета.