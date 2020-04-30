В рамках мероприятия добровольцы будут помогать ветеранам войны в домашних делах, а медицинские сотрудники проводить медицинский осмотр и необходимые процедуры.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. В Ташкенте запустили акцию "Вы всегда в чести!", которая предусматривает организацию помощи ветеранам войны, сообщили в столичном хокимияте.

Пресс-служба Хокимията Ташкента В Ташкенте стартовала акция для 128 оставшихся в живых ветеранов

Планируется навещать участников военных действий, оказывать им необходимую медицинскую и продовольственную помощь. Сейчас в городе проживает всего 128 участников войны.

В числе организаторов акции - ташкентский хокимият, главное управление здравоохранения столицы, а также Ташкентский городской совет Союза молодежи Узбекистана.

В рамках мероприятия добровольцы будут помогать ветеранам войны в домашних делах, а медицинские сотрудники проводить медицинский осмотр и необходимые процедуры.

На втором этапе акции планируется доставить ветеранам войны продукты питания первой необходимости.

Напомним, 30 марта президент Узбекистана подписал указ, согласно которому всем участникам и инвалидам Второй мировой войны будет вручено денежное вознаграждение в размере 10 миллионов сумов.

Деньги выделят из республиканского бюджета.