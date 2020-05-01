20:06 01 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Агентство TIKA передала медикам Узбекистана 5 тысяч комплектов средств защиты

Агентство TIKA передала медикам Узбекистана 5 тысяч комплектов средств защиты

Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан
Общество
Получить короткую ссылку
60 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200501/14041935/Agentstvo-TIKA-peredala-medikam-Uzbekistana-5-tysyach-komplektov-sredstv-zaschity.html

В комплекты входят защитные комбинезоны, очки, маски, перчатки, бахилы. Груз будет распределен между медицинскими учреждениями Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) передало медикам Узбекистана 5 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты против нового коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана.

Живущие в Узбекистане граждане Южной Кореи помогли уязвимым семьям >>

В комплекты входят защитные комбинезоны, очки, маски, перчатки, бахилы. Груз будет распределен между медицинскими учреждениями Узбекистана.

Агентство TIKA передала медикам Узбекистана 5 тысяч комплектов средств защиты
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан
Агентство TIKA передала медикам Узбекистана 5 тысяч комплектов средств защиты

"Пандемия COVID-19 представляет действительную угрозу во всем мире. И единственный путь борьбы – противостоять распространению коронавирусной инфекции плечом к плечу", - сказал на церемонии передачи груза посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр.

А месяц назад посольство Израиля в Узбекистане направило гуманитарную помощь Центру по реабилитации лиц без определенного места жительства ГУВД г. Ташкента и действующему при нем Приюту милосердия.

В переданных наборах - продукты (рис, гречка и другие крупы) и средства медицинской защиты (медицинские маски, перчатки, санитайзеры).

Теги:
гуманитарная помощь, помощь, Узбекистан, Турция, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Парад в честь Дня Победы: лучшие фото разных лет
Как выглядит памятник Воину-освободителю в Таллине после реставрации – эксклюзив Sputnik
Как выглядит памятник Воину-освободителю в Таллине после реставрации – эксклюзив Sputnik
Прогнозы по объемам денежных переводов на фоне коронавируса
На сколько коронавирус сократит денежные переводы мигрантов — прогнозы ВБ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться