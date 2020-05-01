В комплекты входят защитные комбинезоны, очки, маски, перчатки, бахилы. Груз будет распределен между медицинскими учреждениями Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 мая— Sputnik. Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) передало медикам Узбекистана 5 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты против нового коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана.

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В комплекты входят защитные комбинезоны, очки, маски, перчатки, бахилы. Груз будет распределен между медицинскими учреждениями Узбекистана.

Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан Агентство TIKA передала медикам Узбекистана 5 тысяч комплектов средств защиты

"Пандемия COVID-19 представляет действительную угрозу во всем мире. И единственный путь борьбы – противостоять распространению коронавирусной инфекции плечом к плечу", - сказал на церемонии передачи груза посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр.

А месяц назад посольство Израиля в Узбекистане направило гуманитарную помощь Центру по реабилитации лиц без определенного места жительства ГУВД г. Ташкента и действующему при нем Приюту милосердия.

В переданных наборах - продукты (рис, гречка и другие крупы) и средства медицинской защиты (медицинские маски, перчатки, санитайзеры).