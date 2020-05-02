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Населению Узбекистана на льготных условиях выделят земельные участки

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200502/14045023/Naseleniyu-Uzbekistana-na-lgotnykh-usloviyakh-vydelyat-zemelnye-uchastki.html

На выделенных землях будут посажены в приоритетном порядке картофель, овощные, бахчевые, бобовые и масличные культуры, сооружены сады и виноградники.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. В Узбекистане внедрен порядок предоставления населению на льготных условиях земель, выведенных из оборота и земель, имеющих запасы подземных вод, в целях введения их в оборот и производства сельскохозяйственной продукции, говорится в постановлении.

Согласно этому, хокимияты районов:

- сдают в аренду земельные площади, введенные в оборот, в первую очередь семьям, нуждающимся в социальной защите и малообеспеченным семьям, обладающим знаниями и навыками в отрасли сельского хозяйства для ведения дехканского хозяйства площадью до 1 гектара, в виде исключения, на срок до 10 лет;

- в порядке эксперимента, реализуют субъектам предпринимательства право на аренду до 5 гектаров земельных площадей на срок до 10 лет на основе электронного аукциона с условием предварительной оплаты всех расходов.

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На выделенных землях будут посажены в приоритетном порядке картофель, овощные, бахчевые, бобовые и масличные культуры, сооружены сады и виноградники.

Также отмечено, что лицам, посеявшим установленные виды культур, создавшим рабочие места, своевременно возместившим расходы по аренде в период землепользования, предоставляется приоритетное право продления срока землепользования.

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Более того, на земельных площадях, предоставляемых в аренду в рамках настоящего постановления, разрешается размещение полевых станов из легких конструкций и оросительных сооружений, категорически запрещается строительство других объектов инфраструктуры, в том числе жилых домов, зданий и сооружений.

Также, согласно постановлению, каждая семья, участвующая в сельскохозяйственных кооперациях, нуждающаяся в социальной защите и относящаяся к категории малообеспеченных семей, будет получать дополнительную поддержку из Фонда общественных работ в размере 500 тысяч сумов в период выращивания птицы (40 дней).

Теги:
земледелие, земля, Земля, приусадебное хозяйство, фермерское хозяйство, Сельское хозяйство, Сельхозпродукция, Узбекистан, Узбекистан



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