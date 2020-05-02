Шавкат Мирзиёев следит за работой по восстановлению дамбы - фото

Глава государства посетил Сардобинское водохранилище и пронаблюдал за работами по восстановлению дамбы.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пребывает в Сырдарьинской области в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе, сообщает пресс-служба.

Сегодня, 2 мая, глава государства посетил Сардобинское водохранилище и пронаблюдал за работами по восстановлению дамбы. Всесторонне обсудив ситуацию со специалистами, дал указания по качественному укреплению сооружения.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев с рабочей поездкой в Сырдарьинской области, где произошло наводнение

Под его руководством была образована правительственная комиссия, на борьбу с чрезвычайной ситуацией брошены все силы и средства. Жители подтопленных махаллей эвакуированы в безопасные районы, обеспечены кровом и продовольствием.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев с рабочей поездкой в Сырдарьинской области, где произошло наводнение

Устранение последствий продолжается и сегодня. Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство водного хозяйства, Министерство обороны, органы правопорядка, строительно-ремонтные организации и хокимияты на местах, принимают меры по нормализации жизни в регионе.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев с рабочей поездкой в Сырдарьинской области, где произошло наводнение

"Работы организованы в круглосуточном режиме, бесперебойно работают сотни единиц строительной и иной спецтехники. Привлечены высококвалифицированные инженеры, специализирующиеся на гидросооружениях, работники и эксперты смежных сфер и отраслей", - говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев с рабочей поездкой в Сырдарьинской области, где произошло наводнение

Напомним, 1 мая 56 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы на водохранилище и последовавшего затопления в Сырдарьинской области.

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Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на месте ЧС лично контролирует ликвидацию последствий затопления.