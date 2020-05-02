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Ситуация в Сырдарьинской области, где произошел прорыв дамбы на Сардобском водохранилище

Разбор ситуации: проанализирован внезапный прорыв дамбы в Сырдарье

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Происшествия
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (11)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200502/14046334/Razbor-situatsii-proanalizirovan-vnezapnyy-proryv-damby-v-Syrdare.html

Президент распорядился уделить особое внимание охране здоровья, материальной и моральной поддержке пострадавшего от наводнения населения, восстановлению объектов социальной сферы и сельскохозяйственных угодий.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев продолжает находиться в Сырдарьинской области в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе, сообщили в пресс-службе президента.

Ситуация в Сырдарьинской области, где произошел прорыв дамбы на Сардобском водохранилище
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев позвонил Токаеву в связи с ЧС на Сардобинском водохранилище

В Гулистане под председательством главы государства состоялось совещание с участием ответственных руководителей, представителей органов правопорядка и общественности. Специалисты всесторонне проанализировали внезапный прорыв дамбы Сардобинского водохранилища и его последствия, были сделаны соответствующие выводы.

Глава государства поручил уделить особое внимание охране здоровья, материальной и моральной поддержке пострадавшего от наводнения населения, восстановлению объектов социальной сферы и сельскохозяйственных угодий.

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Вся страна следит за развитием событий в Сырдарьинской области, переживает и сочувствует жителям, которые оказались в эпицентре ЧС. Сегодня из Ташкента в Сырдарьинскую и Джизакскую область, где временно размещены пострадавшие, отправились грузовики с гуманитарной помощью.

Неравнодушные жители столицы организовали спонтанную акцию поддержки: принесли в пункт сбора средств в центре города продукты питания, теплые вещи, товары первой необходимости, в том числе, для маленьких детей.

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Напомним, в результате прорыва дамбы на водохранилище и последовавшего затопления в Сырдарьинской области были госпитализированы 56 человек. 

Около 70 тысяч сырдарьинцев, проживающих в окрестностях водохранилища, были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (11)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, наводнение, затопление, Сырдарьинская область



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