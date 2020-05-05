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Ликвидация последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище

Куда нести помощь пострадавшим в Сырдарьинской области - ответ хокимията

© Sputnik . /МЧС Узбекистана, Минобороны Узбекистана, Рамиз Бахтияров, Facebook/Saken Kalkamanov
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (23)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200505/14058862/Kuda-nesti-pomosch-postradavshim-v-Syrdarinskoy-oblasti---otvet-khokimiyata.html

В администрации региона попросили тех, кто желает помочь пострадавшим, отправлять помощь по указанным адресам для того, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение санитарных норм.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Сырдарьинский областной хокимият разместил информацию об адресах, по которым принимается гуманитарная помощь.

В администрации региона попросили тех, кто желает помочь пострадавшим в зоне бедствия, отправлять груз по указанным адресам для того, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение санитарных норм.

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Как сообщили в МЧС Узбекистана, 1 мая в 5.55 утра произошла утечка в дамбе водохранилища. В результате вода попала в поселок Кургантепа в Сардобинском районе. Вода распространилась еще на несколько населенных пунктов в регионах Узбекистана и Казахстана. Из зоны бедствия были эвакуированы жители. Значительно повреждены дороги и сельхозугодья.

Под руководством главы государства создана правительственная комиссия по ликвидации последствий катастрофы.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (23)
Теги:
гуманитарная помощь, наводнение, хокимият, Сырдарьинская область



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