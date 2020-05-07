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Пустые улицы Ташкента

Карантин по зонам распространения начнется в Узбекистане с 8 мая

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (436)
193820
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200507/14070278/Karantin-po-zonam-rasprostraneniya-nachnetsya-v-Uzbekistane-s-8-maya.html

С 8 мая по всей республике начинает действовать карантинный режим с разделением на три зоны: "красную", "желтую" и "зеленую".

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. Уже с завтрашнего дня, 8 мая, по всему Узбекистану начнет действовать карантинный режим с разграничением по зонам в зависимости от распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

"С 8 мая по всей республике начинает действовать карантинный режим с разделением на три зоны: "красную", "желтую" и "зеленую", - сказал представитель оперштаба.

По его словам, данное решение принято спецкомиссией по борьбе с распространением коронавируса.

Известно, что в "красную" зону вошли восемь регионов, где в последние 14 дней был диагностирован COVID-19. Здесь установлен ныне действующий карантинный режим. В "желтую" включены три региона, в том числе Ташкент, где нет новых заболевших коронавирусом за последние две недели. Там будут открыты непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, отели, а также возобновится работа такси.

Все города и районы Узбекистана разделят по уровню опасности COVID-19 >>

В "зеленую" зону с 8 мая включены Навоийская, Джизакская и Кашкадарьинская области, свободные от коронавируса. В этих регионах начнут работать парки (кроме аттракционов и развлечений), разрешено передвижение на личных автомобилях без специальных стикеров, возобновится и прием граждан в государственных органах.

Напомним, вчера стало известно, что власти Узбекистана постепенно начали смягчать карантинные ограничения. Между тем делать это необходимо осторожно, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

Для этого глава республики Шавкат Мирзиёев предложил присвоить каждому региону и городу определенный уровень опасности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (436)
Теги:
коронавирус, Карантин, Узбекистан, Узбекистан



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