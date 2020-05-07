Узбекские спасатели ликвидируют потоп в Мактааральском районе Казахстана

Более 200 специалистов привезли с собой необходимую технику — пожарные машины, экскаваторы, тракторы, водонасосы, грузовики и автобусы для транспортировки граждан.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана прибыли в Мактааральский район Туркестанской области Казахстана для помощи в ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС РК.

Двести пять специалистов привезли с собой разную технику — пожарные машины, экскаваторы, тракторы, водонасосы, грузовики и автобусы для транспортировки граждан.

"Рабочая группа из соседней страны будет помогать откачивать паводковые воды, отводить каналы и строить плотины. Они также будут участвовать в строительстве жилья", — сообщили в комитете.

Напомним, 1 мая в 5.55 на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана прорвало одну из дамб. В зоне затопления оказались несколько поселков, в том числе на территории южного Казахстана.

Сегодня в поселок Оргебас Мактааральского района были направлены все силы и средства КЧС МВД Казахстана для откачки воды — поскольку туда стекает вся вода, скопившаяся в подтопленных населенных пунктах. Откачано около 1,4 миллиона кубометров воды. Приток остановлен.

В селах Нурлыжол, Жанатурмыс, Женис, Достык также откачивают воду. Кроме того, идет эвакуация личных вещей, документов и имущества населения.

В процессе задействовано порядка 1,3 тысячи человек, 220 единиц техники, 15 плавсредств, 46 мотопомп. Кроме этого, в Мактааральский район утром в четверг выдвинулись дополнительные силы и средства департаментов по ЧС Нур-Султана и Карагандинской области.