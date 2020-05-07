21:44 07 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
МО, Нац гвардия, МВД введут патрулирование улиц

ГУВД Ташкента опровергло информацию о продлении карантина до 25 мая

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
150601
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200507/14077540/GUVD-Tashkenta-oproverglo-informatsiyu-o-prodlenii-karantina-do-25-maya.html

Данная информация не соответствует действительности, отметили в ведомстве. Правоохранители призвали доверять только официальным источникам.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В последние дни в соцсетях якобы от имени Специальной республиканской комиссии стали распространяться слухи о том, что карантинные ограничения будут продлены до 25 мая.

В ГУВД Ташкента опровергли данную информацию и призвали не верить фейковым сообщениям.

"Распространяемая в социальных сетях и мессенджере Telegram информация от имени Специальной республиканской комиссии о якобы продлении карантинного режима до 25 мая 2020 года является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним: власти Узбекистана с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине.

Пустые улицы Ташкента
Sputnik / Дильшода Рахматова
Карантин по зонам распространения начнется в Узбекистане с 8 мая

Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.

Данные меры призваны снизить риск дальнейшего распространения COVID-19 на территории страны. По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 2 266 случаев заболевания, десять граждан скончались, 1 624 — выздоровели. 

Процент излечившихся по отношению к общему числу случаев стремительно растет. Ранее сообщалось, что от COVID-19 полностью освободились Джизакская, Кашкадарьинская и Навоийская области.

Теги:
фейки, комиссия, Карантин, ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
На слайдах памяти: война и победа в объективе военных фотокорреспондентов
Трудовые подвиги зампреда Совнаркома Хабиба Абдуллаева
Собрать завод за месяц — подвиги генерала промышленного фронта
Наводнение на Сардобинском водохранилище
Прорыв на Сардобинском водохранилище: масштабы, последствия, принятые меры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться