ГУВД Ташкента опровергло информацию о продлении карантина до 25 мая

Данная информация не соответствует действительности, отметили в ведомстве. Правоохранители призвали доверять только официальным источникам.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В последние дни в соцсетях якобы от имени Специальной республиканской комиссии стали распространяться слухи о том, что карантинные ограничения будут продлены до 25 мая.

В ГУВД Ташкента опровергли данную информацию и призвали не верить фейковым сообщениям.

"Распространяемая в социальных сетях и мессенджере Telegram информация от имени Специальной республиканской комиссии о якобы продлении карантинного режима до 25 мая 2020 года является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним: власти Узбекистана с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 80 тысяч человек находятся на карантине.

Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.

Данные меры призваны снизить риск дальнейшего распространения COVID-19 на территории страны. По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 2 266 случаев заболевания, десять граждан скончались, 1 624 — выздоровели.

Процент излечившихся по отношению к общему числу случаев стремительно растет. Ранее сообщалось, что от COVID-19 полностью освободились Джизакская, Кашкадарьинская и Навоийская области.