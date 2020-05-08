В Узбекистане запретили массовые мероприятия и посещение ветеранов на 9 Мая

Запрещено проведение массовых мероприятий, посвященных 9 Мая, Дню памяти и почестей, а также посещение ветеранов войны 1941−1945 годов.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. В Узбекистане запретили проведение массовых мероприятий, посвященных 9 Мая, Дню памяти и почестей, информирует Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

"В связи с пандемией коронавируса во всех регионах Узбекистана, независимо от уровня карантина, запрещено проведение массовых мероприятий, посвященных 9 Мая, Дню памяти и почестей. Кроме того, запрещено посещение ветеранов войны 1941−1945 годов", - говорится в сообщении.

Мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов, будут проведены государственными органами с соблюдением санитарно-гигиенических правил.

Ранее Спецкомиссия уже приняла решение ограничить массовые церемонии посещения и возложения цветов на мемориалах и кладбищах в День памяти и почестей, исходя из карантинных требований.

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Девятого мая Узбекистан вместе со всем миром будет отмечать важнейшую дату в современной истории — победу над фашистской Германией. В республике 9 мая отмечается День памяти и почестей.

В борьбе с фашизмом около 420 тысяч узбекистанцев отдали свои жизни, а всего на фронт ушло почти полтора миллиона граждан республики.

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В Узбекистане бережно относятся к памяти о тех событиях, каждый год участников войны и тружеников тыла поздравляют государственные и общественные организации. Кроме того, помощь ветеранам оказывается адресно, чтобы не обделить вниманием ни одного из них.