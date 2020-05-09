Победа общая, а история — разная: как защитить память и правду о войне

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik, Лев Рыжков. Конференцию организовали фонд "Евразийцы – новая волна», Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии", Клуб региональных экспертов Кыргызстана "Пикир" и ряд других общественных организаций из стран бывшего СССР. В онлайн-формате встретились ученые, общественные деятели, политики и дипломаты.
"Люди, несмотря на разные условия в разных странах, встречают сегодня день Победы. Это событие мирового масштаба, - сказал заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Михаил Федоров. – В России 2020-й объявлен годом памяти и славы, учреждена юбилейная медаль, состоялся парад. Но в других странах зачастую происходят попытки фальсификации и переписывания истории".
Фейки о минувшей страшной войне сейчас становятся государственной политикой многих государств.
"Посмотрите, какая компания развернута в СМИ и социальных сетях по дискредитации нашей победы над фашизмом, - отметил президент Фонда «Евразийцы – новая волна» Юрий Ануфриев. - Отдельные политики и псевдополитологи обвиняют СССР в сговоре с гитлеровской Германией. Хотелось бы напомнить слова Черчилля: "Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными, жестокими ранами, которые нанес Гитлер России, но Советы не только выстояли и оправились от этих ран, но и нанесли Гитлеру удар такой мощи, который не могла бы нанести ни одна другая армия в мире".
Хотя Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, она до сих пор волнует слишком многих, и слишком многим не нравятся ее итоги, закрепленные в международных соглашениях
"Нас пытаются растащить по национальным квартирам, — сказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Кыргызстане Николай Удовиченко. — Эти попытки становятся вызовом, с которым надо считаться и бороться. Нельзя допускать, чтобы мы жили рассредоточено. Урок коллективизма – то, о чем надо помнить. Лишь наше коллективное начало позволило избежать распространения идей фашизма".
Дипломат считает, что сейчас как никогда остро возникла проблема фальсификации истории, многие пытаются реабилитировать нацизм.
В ряде стран постсоветского пространства переписывание исторических фактов происходит на уровне руководства стран.
"Такое ощущение, что в Риге война и не заканчивалась, — отметил сопредседатель политической партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов. — Я бы хотел, чтобы на моем месте на этой видеоконференции находился кто-то из представителей правящих партий страны. Но эти люди никогда не отмечали День Победы, по крайней мере, в последние 30 лет".
Особую тревогу латвийского политика вызывает резолюция Сейма, принятая прошлой осенью, которая фактически уравнивает нацистов и СССР.
"9 мая в Риге, у памятника советским воинам-освободителям собиралось по 150 тысяч человек, а на официальных праздниках – от силы 1500. Это пробуждает злость, желание отомстить. Сегодня утром состоялось возложение цветов. Десятки и сотни людей пришли к памятнику".
Представитель Литвы, председатель Института военного наследия Юриюс Тракшялис выразил озабоченность сохранностью воинских захоронений бойцов Советской армии на территории республики.
Этот тезис подтвердила и директор компании "Русское телевидение Молдовы" Ирина Мельник.
"Несмотря на вирус, в эти минуты площадь нацсобрания заполнена ретро-автомобилями и флагами. Сегодня утром в Молдавии президент и спикер парламента возложили цветы — рассказала Ирина Мельник. — Народ разделить невозможно. Очень многие молдаване с трепетом относятся к празднику. Продолжается работа по восстановлению памятников по всей Молдавии. Девять больших мемориальных комплексов будут приведены в порядок. Многие памятники восстанавливаются с помощью российских регионов. Молдавский народ помнит, чтит и никогда не предаст своих предков, которые полегли, освобождая нашу землю от коричневой чумы".
Конечно, не везде руководство стран стремится переписать историю в угоду текущей политической конъюнктуре. В Республике Беларусь, Казахстане, Кыргызстане, Армении празднование Великой Победы проходит на достойном уровне, ветераны получают помощь и правительственные дотации, памятники содержатся на достойном уровне.
В финале конференции ее участники присоединились к песенному марафону "Музыка победы", исполнив ровно в 14:00 песню "День Победы". Это исполнение претендует на общероссийский рекорд.