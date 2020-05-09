Победа общая, а история — разная: как защитить память и правду о войне

Участники международной видеоконференции "СССР: победили вместе – Во имя мира и созидания" 9 мая обсудили сложные вопросы фальсификации истории, поделились позитивным опытом, а в финале присоединились к песенному онлайн-марафону "Музыка победы".

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik, Лев Рыжков. Конференцию организовали фонд "Евразийцы – новая волна», Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии", Клуб региональных экспертов Кыргызстана "Пикир" и ряд других общественных организаций из стран бывшего СССР. В онлайн-формате встретились ученые, общественные деятели, политики и дипломаты.

"Люди, несмотря на разные условия в разных странах, встречают сегодня день Победы. Это событие мирового масштаба, - сказал заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Михаил Федоров. – В России 2020-й объявлен годом памяти и славы, учреждена юбилейная медаль, состоялся парад. Но в других странах зачастую происходят попытки фальсификации и переписывания истории".

"Сейчас необходимо научить людей делать выводы по поводу того, что фейк, а что реально", - отметил представитель Беларуси, заместитель директора научно-образовательного центра Евразийской экономической интеграции и развития Государственного университета управления Александр Хребтов.

Фейки о минувшей страшной войне сейчас становятся государственной политикой многих государств.

"Посмотрите, какая компания развернута в СМИ и социальных сетях по дискредитации нашей победы над фашизмом, - отметил президент Фонда «Евразийцы – новая волна» Юрий Ануфриев. - Отдельные политики и псевдополитологи обвиняют СССР в сговоре с гитлеровской Германией. Хотелось бы напомнить слова Черчилля: "Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными, жестокими ранами, которые нанес Гитлер России, но Советы не только выстояли и оправились от этих ран, но и нанесли Гитлеру удар такой мощи, который не могла бы нанести ни одна другая армия в мире".

Юрий Ануфриев напомнил вчерашнее заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия единолично развязала вторую мировую войну нападением на Польшу, и Германия одна несет ответственность за преступления перед человечеством.

Хотя Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, она до сих пор волнует слишком многих, и слишком многим не нравятся ее итоги, закрепленные в международных соглашениях

"Нас пытаются растащить по национальным квартирам, — сказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Кыргызстане Николай Удовиченко. — Эти попытки становятся вызовом, с которым надо считаться и бороться. Нельзя допускать, чтобы мы жили рассредоточено. Урок коллективизма – то, о чем надо помнить. Лишь наше коллективное начало позволило избежать распространения идей фашизма".

Дипломат считает, что сейчас как никогда остро возникла проблема фальсификации истории, многие пытаются реабилитировать нацизм.

В ряде стран постсоветского пространства переписывание исторических фактов происходит на уровне руководства стран.

"Такое ощущение, что в Риге война и не заканчивалась, — отметил сопредседатель политической партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов. — Я бы хотел, чтобы на моем месте на этой видеоконференции находился кто-то из представителей правящих партий страны. Но эти люди никогда не отмечали День Победы, по крайней мере, в последние 30 лет".

Особую тревогу латвийского политика вызывает резолюция Сейма, принятая прошлой осенью, которая фактически уравнивает нацистов и СССР.

"9 мая в Риге, у памятника советским воинам-освободителям собиралось по 150 тысяч человек, а на официальных праздниках – от силы 1500. Это пробуждает злость, желание отомстить. Сегодня утром состоялось возложение цветов. Десятки и сотни людей пришли к памятнику".

"За эту резолюцию проголосовали двое представителей русских партий. Только руководитель нашей партии Татьяна Жданок была против, — сообщил Мирослав Митрофанов. — Тогда нас утешали: "Ничего не произойдет". На самом деле, у этой резолюции было продолжение. Несколько дней назад Сейм одобрил закон об уравнивании запрета советской формы с нацистской формой. Президент отправил закон обратно, но не для отмены, а для ужесточения, чтобы не дать возможности использовать форму на памятных мероприятиях 9 мая".

Представитель Литвы, председатель Института военного наследия Юриюс Тракшялис выразил озабоченность сохранностью воинских захоронений бойцов Советской армии на территории республики.

"В непростых условиях проходит празднование и в Молдове, — рассказал председатель общественной ассоциации "Кадетское братство" г. Кишинева Сергей Назаренко. — Не только коронавирус мешает, но и общественно-политическая ситуация. Многим тяжело произнести слова День Победы, празднуют День Европы. Тем не менее, здравомыслящих и прогрессивных сил больше".

Этот тезис подтвердила и директор компании "Русское телевидение Молдовы" Ирина Мельник.

"Несмотря на вирус, в эти минуты площадь нацсобрания заполнена ретро-автомобилями и флагами. Сегодня утром в Молдавии президент и спикер парламента возложили цветы — рассказала Ирина Мельник. — Народ разделить невозможно. Очень многие молдаване с трепетом относятся к празднику. Продолжается работа по восстановлению памятников по всей Молдавии. Девять больших мемориальных комплексов будут приведены в порядок. Многие памятники восстанавливаются с помощью российских регионов. Молдавский народ помнит, чтит и никогда не предаст своих предков, которые полегли, освобождая нашу землю от коричневой чумы".

Конечно, не везде руководство стран стремится переписать историю в угоду текущей политической конъюнктуре. В Республике Беларусь, Казахстане, Кыргызстане, Армении празднование Великой Победы проходит на достойном уровне, ветераны получают помощь и правительственные дотации, памятники содержатся на достойном уровне.

Юбилей Победы, как отметили участники конференции, является не только праздником мира, но и отправной точкой формирования новой парадигмы человеческих отношений, основанных на добрососедстве, взаимопонимании и взаимодействии.

В финале конференции ее участники присоединились к песенному марафону "Музыка победы", исполнив ровно в 14:00 песню "День Победы". Это исполнение претендует на общероссийский рекорд.