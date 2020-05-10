Коронавирус в Узбекистане: главное на 10 мая

К настоящему часу сумели побороть болезнь 2 411 граждан — это 78% от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости по теме к этому часу.

Динамика заболеваний

По данным Минздрава, COVID-19 был выявлен еще у 62 граждан.

Таким образом, по данным на 15.00 по ташкентскому времени, всего в стране зафиксировано 2 411 случаев заболевания.

В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране проходит лечение 520 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Процент выздоровевших непрерывно растет

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 78 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Самарканде, Андижане, Намангане, Ташкенте, Фергане и Каракалпакстане.

Также сообщается, что из 30 беременных женщин с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели 22.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 1 881.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет 78% от общего числа инфицированных.

Новая информация о количестве граждан на карантине

По данным Минздрава, в настоящий момент, в республике находятся под наблюдением на домашнем или стационарном карантине 41 943 граждан.

Из них 28 742 узбекистанцев находятся дома, 13 201 — в медучреждениях.

Всего с момента вспышки пандемии на территории республики на карантин были отправлены 334 046 человек.

Отдельные районы и города Узбекистана классифицировали по зонам карантина

Власти республики решили присвоить определенный цвет каждому району и городу республики.

Данная мера, как ожидается, позволит не менять уровень всего региона при выявлении новых случаев инфицирования в одном из районов.

Ранее "красным", "желтым" или "зеленым" выделяли только регионы и некоторые крупные города.

Напомним: данная система была введена с 8 мая. Присвоенные цвета не только определяют уровень опасности распространения COVID-19, но и определяют список ограничений, введенный на их территории.

В частности, в "желтых" и "зеленых" зонах разрешена деятельность некоторых учреждений и предприятий.

Все пожилые граждане республики получат свои пенсии

По желанию пенсионеров пластиковые карты Humo можно будет заменить пластиковыми картами Uzcard.

Минюст объяснил причины перевода пенсий и пособий на пластиковые карты >>

Данная услуга станет доступна с 20 мая, что-либо доплачивать за нее не требуется. Это решение было принято в связи с недавними сбоями в работе системы Humo из-за слишком большого количества операций по зачислению и обналичиванию пенсионных выплат.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило показатель в 4 миллиона, скончались свыше 279 тысяч человек, выздоровели — более 1,38 миллиона.