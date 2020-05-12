В Минстрое прокомментировали обрушение стены здания во время ветра

Как оказалось, работы на четвертом этаже строения не были закончены из-за объявления карантина. По этой причине часть наружной стены обрушилась на территорию объекта в результате сильного дождя и ветра.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. На днях в социальной сети распространилось видео, на котором заметно, как от ветра обрушается стена недостроенного здания.

Пресс-служба Министерства строительства Узбекистана прокомментировала кадры. В сообщении говорится: нежилое строение принадлежит гражданину Р.А. Пищенко и расположено на улице Турт Арык в Мирзо-Улугбекском районе столицы.

Сейчас это сооружение реконструируется в формат бизнес-центра.

Произошедшее на видео было тщательно расследовано Ташкентской городской инспекцией по надзору за строительством. Как оказалось, работы на четвертом этаже здания не были закончены из-за объявления карантина. По этой причине часть наружной стены обрушилась на территорию объекта в результате сильного дождя и ветра.

В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Внешние стены верхнего этажа сразу были демонтированы, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение объекта.

В Минстрое сообщили, что строительство наружной стены будет строго контролироваться в соответствии с установленными нормами и стандартами.

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Сегодня Узгидромет сообщил, что на Узбекистан надвигаются дожди, град и усиленный ветер.

"12-14 мая временами пройдут дожди, 13-14 мая местами возможны сильные, грозы", - говорится в информации.

В отдельных районах республики возможно выпадение града, также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.