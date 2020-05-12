Лавров рассказал, как помог экстренно вывезти пятилетнего россиянина из Ташкента в РФ

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как помог экстренно вывезти маленького россиянина из Ташкента в РФ.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств Лавров отметил, что страны СНГ координируют свои усилия по возвращению граждан на родину, и привел один из примеров такого взаимодействия с Узбекистаном.

"Буквально вчера решили очень срочный вопрос по возвращению из Ташкента пятилетнего гражданина Российской Федерации, который оказался в очень непростой ситуации. За шесть часов до вылета самолета из столицы Узбекистана мы смогли с министром иностранных дел республики (Абдулазизом Камиловым. — Прим. ред.) при помощи наших авиационных властей и посольства оперативно решить вопрос, чтобы этот гражданин РФ, а конкретно — Тульской области, был доставлен на родину, — рассказал Лавров. — Может быть, необходимо больше рассказывать обо всем этом, но сейчас наши главные усилия направлены на конкретные дела, чтобы как можно меньше наших граждан испытывали неудобства от сложившейся ситуации".

Лавров также отметил, что СНГ, в целом, оперативно реагирует на меняющуюся реальность.

"Активно функционирует созданный некоторое время назад вне связи с нынешней коронавирусной инфекцией координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных болезней", — рассказал он.

По его словам, в марте и апреле было проведено уже два заседания, готовится очередное в текущем месяце, также при этом совете создана рабочая группа по мониторингу нынешней ситуации.

"Мы сегодня условились продолжить работу над совершенствованием этих механизмов и над укреплением нормативно-правовой базы Содружества по вопросам профилактики борьбы с инфекционными болезнями и в этой связи договорились ускорить разработку предложенных Роспотребнадзором проектов двух соглашений: одно — о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий стран СНГ и второе — по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера", — пояснил министр.

Кроме того, Лавров заявил, что ситуация с пандемией оказывает значительное влияние на многие аспекты международных отношений, на деятельность многосторонних региональных организаций. По его словам, в геополитическом разрезе эта ситуация проверяет на прочность способность государств и их объединений к коллективным действиям в кризисных условиях.