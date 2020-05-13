Компания UzAuto Motors отправила автомобили скорой помощи в Таджикистан

Каждая машина была укомплектована дополнительными средствами индивидуальной защиты медицинского персонала.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Компания UzAuto Motors отправила партию автомобилей скорой помощи в Таджикистан, информирует пресс-служба.

"Сегодня, в период обостренной эпидемиологической ситуации в мире, значительно возросла потребность медицинских учреждений в автомобилях скорой медицинской помощи. В целях расширения специального санитарного автопарка службы скорой помощи и своевременного оказания помощи больным в период пандемии в Таджикистан была отправлена партия машин скорой помощи, выполненных на базе автомобиля Damas", - говорится в сообщении.

Согласно информации, каждый автомобиль был укомплектован дополнительными средствами индивидуальной защиты медицинского персонала.

Авто были переданы Министерству здравоохранения Республики Таджикистан для дальнейшего распределения среди медицинских учреждений.

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Производство данного спецтранспорта на базе автомобиля Damas было налажено компанией UzAuto Motors с 1996 года. Автомобили скорой помощи предназначены для транспортировки пациентов в сопровождении медицинского персонала.

Ранее высококвалифицированные узбекские врачи отправилась в Таджикистан, чтобы помочь соседней стране в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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В группу вошли анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, эпидемиологи, инфекционисты, вирусологи.

Напомним, число выявленных случаев коронавируса в Таджикистане превысило 700. За вчерашний день в Таджикистане было зарегистрировано 68 новых случаев заболевших COVID-19, общее число больных коронавирусом достигло 729 человек.