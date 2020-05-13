Нуждающимся узбекистанцам в РФ выплатят материальную помощь

Для ее получения необходимо отправить заявку через специально созданный посольством электронный портал мехр.рф, который функционирует на узбекском и русском языках.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Посольство Узбекистана в России запускает проект под названием "Мехр" и начинает выплачивать материальную помощь нуждающимся узбекистанцам, сообщает пресс-служба.

"С 14 мая 2020 года посольство Узбекистана в Москве и генеральные консульства в регионах России из средств, поступивших на благотворительный счет посольства, начинают выплату единовременной материальной помощи гражданам Республики Узбекистан в Российской Федерации, оказавшимся в затруднительном положении в связи с введением карантинных и ограничительных мер из-за пандемии вируса COVID-19", - говорится в информации.

Выплаты будут осуществляться следующим категориям граждан:

1. Инвалидам, при предъявлении соответствующего подтверждающего документа (справки);

2. Женщинам, имеющим на иждивении детей до 2 лет, а также беременным женщинам со сроком беременности свыше 7 месяцев, при предъявлении необходимых подтверждающих документов (копия свидетельства о рождении ребенка, справка из медицинского учреждения);

3. Лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19 при предъявлении соответствующего подтверждающего документа;

4. Студентам, обучающимся на очных отделениях российских высших учебных заведениях, при предъявлении соответствующей справки с места учебы.

Посольство обращает внимание, что помощь оказывается исключительно в форме единовременной выплаты денежных средств исходя из установленного в России минимального размера оплаты труда.

Для получения финансовой помощи необходимо отправить заявку через специально созданный посольством электронный портал мехр.рф, который функционирует на узбекском и русском языках.

"Признательны спонсорам и благотворителям, перечислившим финансовые средства на благотворительный счет посольства", - говорится в сообщении.

Также дипведомство выразило благодарность и Алишеру Усманову за его всемерную поддержку.

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В целях обеспечения прозрачности выделения финансовых средств нуждающимся согражданам посольство будет на еженедельной основе публиковать на своем сайте и официальных страницах в социальных сетях отчет о расходовании средств.