Очередная партия гумпомощи из Китая прибыла военным грузом в Узбекистан

Общая сумма гуманитарной помощи - около 2 миллионов китайских юаней или более 2 миллиардов 850 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Китайская Народная Республика направила в Узбекистан очередную партию гуманитарной помощи. Груз доставлен сегодня утром военным бортом КНР, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Посольство Китая в Узбекистане Китай предоставил гуманитарную помощь Узбекистану

В международном аэропорту Ташкента самолет встречали представители Министерства обороны Республики Узбекистан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Узбекистане г-жа Цзян Янь, Военный атташе Китайской Народной Республики в Узбекистане Сюй Чанцзи и другие лица.

Посольство Китая в Узбекистане Китай предоставил гуманитарную помощь Узбекистану

Военный борт из Китая доставил около 2,5 тонн медицинской техники и средств индивидуальной защиты. Это необходимые в лечении пациентов с коронавирусом инструменты, специальная одежда, тепловизоры для дистанционного измерения температуры тела, дезинфицирующие средства.

Посольство Китая в Узбекистане Китай предоставил гуманитарную помощь Узбекистану

Общая сумма гуманитарной помощи - около 2 миллионов китайских юаней или более 2 миллиардов 850 миллионов сумов.

Это уже не первый акт дружественной поддержки Китая народу Узбекистана. В конце апреля правительство КНР безвозмездно передало в республику 100 тысяч тест-систем для выявления коронавируса.

А днем ранее группа медиков из Китая завершила 10-дневную миссию в Узбекистане и улетела на родину.

Были проведены курсы для медиков Узбекистана, состоялся обмен опытом и методиками работы. Китайские врачи также провели осмотр пациентов с диагнозом COVID-19.