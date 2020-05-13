В Узбекистане частично возобновят авиа- и ж/д сообщение между регионами

Президент поручил восстановить транспортное сообщение между отдаленными районами и столицей республики.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное дальнейшим мерам по смягчению карантинных ограничений и восстановлению страны после пандемии.

Президент отметил необходимость восстановления транспортного сообщения между отдаленными районами и столицей. По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране позволяет начать думать над постепенным возвращением к прежней жизни.

В ближайших планах властей — возобновление пассажирских авиарейсов между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом.

Глава государства также упомянул и о восстановлении железнодорожного сообщении между регионами. Мирзиёев поручил проработать вопрос восстановления движения высокоскоростного поезда "Афросиёб" в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину.

Кроме того, изучается возможность снятия ограничений на передвижение в городах на личном транспорте.

Мирзиёев поручил Минтрансу, Минздраву и МВД внести соответствующие предложения в Республиканскую комиссию.

Напомним: в конце апреля власти Узбекистана приняли решение продлить приостановку авиасообщения с другими странами до 30 июня 2020 года.

Отмечалось, что чартерные рейсы должны были осуществляться по специальным решениям правительства.

Однако со временем эпидемиологическая обстановка в стране поменялась. Это стало возможным как благодаря эффективным мерам, принятым со стороны властей, так и благодаря населению республики, которое в большинстве своем ответственно подошло к соблюдению введенных ограничений.