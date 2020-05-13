21:11 13 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways

В Узбекистане частично возобновят авиа- и ж/д сообщение между регионами

© Flickr / Dan Nevill
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (464)
18910
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200513/14126772/V-Uzbekistane-chastichno-vozobnovyat-avia-i-zhd-soobschenie.html

Президент поручил восстановить транспортное сообщение между отдаленными районами и столицей республики.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное дальнейшим мерам по смягчению карантинных ограничений и восстановлению страны после пандемии. 

Узбекистанцы
Министерство здравоохранения Узбекистана
Кто в первую очередь попадет на чартеры из РФ в Узбекистан - ответ дипмиссии

Президент отметил необходимость восстановления транспортного сообщения между отдаленными районами и столицей. По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране позволяет начать думать над постепенным возвращением к прежней жизни.

В ближайших планах властей — возобновление пассажирских авиарейсов между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом.

Глава государства также упомянул и о восстановлении железнодорожного сообщении между регионами. Мирзиёев поручил проработать вопрос восстановления движения высокоскоростного поезда "Афросиёб" в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину.

Кроме того, изучается возможность снятия ограничений на передвижение в городах на личном транспорте. 

Мирзиёев поручил Минтрансу, Минздраву и МВД внести соответствующие предложения в Республиканскую комиссию.

Напомним: в конце апреля власти Узбекистана приняли решение продлить приостановку авиасообщения с другими странами до 30 июня 2020 года.

Отмечалось, что чартерные рейсы должны были осуществляться по специальным решениям правительства.

Однако со временем эпидемиологическая обстановка в стране поменялась. Это стало возможным как благодаря эффективным мерам, принятым со стороны властей, так и благодаря населению республики, которое в большинстве своем ответственно подошло к соблюдению введенных ограничений.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (464)
Теги:
коронавирус, Карантин, Поезд, Железная дорога, Авиасообщение, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Тишина и чистота: весенний Байкал в фотографиях
В Подмосковье завершилось строительство Главного храма Вооруженных Сил России
Грандиозный проект: как выглядит главный храм Вооруженных сил России — видео
Санитарные требования на период карантина
Жизнь и работа в период карантина — инструкция по санитарным нормам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться