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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.

Власти продлили запрет на авиасообщение со странами до 30 июня

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200429/14027941/Uzbekistan-priostanovil-aviasoobschenie-s-drugimi-stranami-do-30-iyunya.html

Решение о продлении запрета на авиасообщение было принято в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Власти Узбекистана приняли решение продлить приостановку авиасообщения с другими странами до 30 июня 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперштаб при кабмине республики.

Отмечается, что чартерные рейсы будут осуществляться по специальным решениям правительства. Также данное решение не коснется грузовых рейсов.

Напомним: в целях предотвращения распространения COVID-19, все аэропорты республики приостановили свою работу с 30 марта. Авиасообщение с другими странами было полностью прекращено.

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Власти организовали для иностранных граждан и соотечественников чартеры на родину. Сегодня вывозной рейс авиакомпании "Россия" вылетел из Ташкента в Москву с 174 россиянами на борту.

А на прошлой неделе авиакомпания "Уральские авиалинии" доставила в Ташкент из Москвы 155 узбекистанцев. Граждане республики, которые не успели уехать на родину, ожидают очередные чартерные рейсы в одном из хостелов российской столицы. 

Для поддержки узбекистанцев, находящихся в России, была создана специальная группа поддержки под названием Центр помощи "Саховат". 

Теги:
коронавирус, Авиасообщение, Узбекистан



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