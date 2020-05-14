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Узбекский паспорт

Кто сможет получить прописку в Ташкенте и столичной области - закон

Галина Сапаева / «Газета.uz»
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200514/14128708/Kto-smozhet-poluchit-propisku-v-Tashkente-i-stolichnoy-oblasti---Zakon.html

Новым законом отменяется правило, когда при расторжении брака регистрация по месту жительства утрачивалась в течение 1 года.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Узбекистане изменился перечень категорий лиц - граждан Узбекистана, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области. Соответствующий закон подписал президент, сообщили в пресс-службе Минюста.

Теперь вместо понятия "постоянная прописка" вводится понятие "регистрация по месту постоянного проживания". Граждане смогут получить ее не только по адресу проживания родственников первой и второй степеней, но и по другому адресу, на жилой площади, владельцами которой они являются.

Дети из "Домов милосердия" будут зарегистрированы по месту постоянного проживания их приемных родителей. Законом также отменяется правило утраты регистрации в случае расторжения брака в течение 1 года.

Паспорт гражданина Узбекистана
© Sputnik / Вадим Шекун
В Узбекистане упростили порядок получения прописки

Специалисты (за исключением технического, обслуживающего и производственного персонала), ведущие непрерывную трудовую деятельность на протяжении 5 лет в государственных органах и организациях, расположенных в городе Ташкенте и Ташкентской области, а также члены их семей, будут регистрироваться по месту постоянного проживания в данных регионах.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Напомним, с 1 апреля в Узбекистане не требуется наличие регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области для граждан республики при приобретении недвижимого имущества в данных регионах.

Теги:
Узбекистан, Регистрация, временная прописка, прописка



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