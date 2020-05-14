ID-карта в действии: отечественная практика и мировой опыт

Выдача данных карт начнется с 2021 года и продлится до января 2030-го. Эти документы будут выдавать всем гражданам Узбекистана, лицам без гражданства и иностранцам, постоянно проживающим на территории республики.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. МВД Узбекистана опубликовало законопроект, согласно которому с 2021 года в стране начнут внедрять систему оформления идентификационных ID-карт.

С момента обретения республикой независимости данная процедура станет третьим этапом замены официального документа, удостоверяющего личность гражданина. Как показывает международная практика, многофункциональные ID-карты сегодня используются во многих странах мира и являются достойной альтернативой бумажным вариантам.

В Узбекистане замена внутреннего паспорта образца 2011 года на ID-карту станет обязательной процедурой для всех граждан и будет осуществляться в период с 2021 по 2030 годы. По истечении указанного срока ранее выданный документ признают недействительным. ID-карты будут выдаваться с момента рождения и до 1 года – на 2 года; от 1 года до 16 лет – на 5 лет; для граждан, достигших 16-летнего возраста – на 10 лет.

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Как сообщает Министерство юстиции Узбекистана, со ссылкой на постановление президента, размер госпошлины за выдачу идентификационных ID-карт составит 89% от базовой расчетной величины (198 470 сумов).

Для чего нужна ID-карта

Цифровая идентификация граждан позволит оперативно аутентифицировать личность при ее взаимодействии с информационными системами министерств и ведомств, что значительно облегчит и оптимизирует работу сервисов по предоставлению государственных услуг населению.

Стоит отметить, что конфиденциальность информации, записанной на чипе ID-карты, строго ограничена в соответствии с уровнем допуска конкретной службы. Так, например, правоохранительным органам доступны одни данные, а медицинским или социальным службам – другие. Из соображений безопасности, все сведения о владельце зашифрованы, а загруженные на карту приложения не смогут быть считаны никем. Как правило, при использовании ID-карты применяется двухуровневая система защиты в виде индивидуальных PIN-кодов для авторизации и подтверждения операции.

Этапы развития паспорта в независимом Узбекистане

Первый паспорт гражданина Республики Узбекистан был введен в 1992 году и прочно сохранял свои позиции 18 лет, но с развитием высоких технологий менялись и механизмы государственных структур, что со временем привело к необходимой замене паспорта старого образца на новый.

Биометрический паспорт Республики Узбекистан был введен с 5 января 2011 года согласно Указу Президента Ислама Каримова, а ранее выданный документ был актуален до 31 декабря 2015 года, затем продлен до февраля 2018 года и полностью утратил свои полномочия 31 декабря 2019 года.

В 2011 году биометрические паспорта, большей частью, выдавались государственным служащим и лицам, выезжающим или находящимся за пределами страны, а с 2012 года они стали доступны для всех граждан Узбекистана. Паспорт с биометрическими данными действителен на протяжении десяти лет, а для детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, в течение пяти лет.

С 1 января 2019 года в Узбекистане начали оформлять биометрические загранпаспорта для выезда за границу, это значительно упростило ситуацию, связанную со стикерами разрешительной записи, которые выдавали сроком на два года, что доставляло неудобство гражданам, постоянно проживающим на территории иного государства.

Необходимая мера безопасности

В современном мире переход на ID-карты идентификации личности является необходимой мерой, с точки зрения безопасности хранения информации о человеке на одном носителе.

Идентификационными картами называют все виды пластиковых карт с содержанием персонифицированной информации: электронный пропуск, банковская карта, водительское удостоверение. Сегодня ID-карты вводятся во многих странах, в некоторых из них выдача официального документа является обязательной процедурой, в других – добровольной.

ID-безопасность в ЦА

Среди стран Центральной Азии идентификационные карты функционируют в Казахстане и в Кыргызстане.

Смарт-карта с чипом, в качестве удостоверения личности нового образца, в Казахстане была введена с 26 июня 2008 года, а 1 декабря 2014 года она претерпела незначительные изменения, связанные с заменой черно-белой фотографии на цветную и добавлением дополнительного элемента защиты в виде голографического изображения владельца документа. ID-карты рассчитаны на 10 лет и выдаются гражданам с 16-летнего возраста.

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В Кыргызстане идентификационные карты ввели с 27 июля 2004 года, а с 1 мая 2017 года были выпущены eID-карты нового поколения с чипом, содержащим полную персональную информацию о владельце, включая биометрические данные. Удостоверение личности выдается гражданам, достигшим 16-летия, сроком на 10 лет.

Мировая практика ввода ID-карт

Малайзия стала первым государством, в котором было принято инновационное решение о вводе ID-карты с персональной идентификационной информацией гражданина: фотография, личные и биометрические данные. В сентябре 2001 года в рамках программы MSC Malaysia, по инициативе бывшего премьер-министра Махатхира Мохамада, стартовал проект с использованием смарт-карт. В Малайзии ID-карта выдается каждому гражданину старше 12 лет, она является не только удостоверением личности, но и водительскими правами, банковской картой, открытым ключом, электронным кошельком и используется во многих приложениях по программам лояльности. В июне 2019 года в Малайзии в рамках проекта Digital ID объявили тендер на разработку системы цифровых идентификаторов.

В начале 2000-х Республика Сингапур одной из первых ввела электронный паспорт, объединивший удостоверение личности и ключ для государственных услуг, но в виде платежного инструмента проект до сих пор так и не получил свое коммерческое развитие.

В Америке идентификационная карта является удостоверением личности для тех, у кого нет водительских прав. Наличие сразу двух документов нелегально во всех штатах. При получении водительского удостоверения от ID-карты владельцу необходимо отказаться. Обладатель идентификационной карты может открыть счет в банке, получить социальную и медицинскую помощь, заключить брак, приобрести жилье, купить автомобиль, завести домашнее животное, взять рецептурные препараты в аптеке, стать донором крови и многое другое. Получить ID-карту в США можно в любом возрасте, обратившись в Департамент штата по регистрации транспортных средств. Карта выдается сроком на 6 и 10 лет.

С 1 августа 2019 года в Европейском союзе гражданам и резидентам выдаются национальные ID-карты с чипом, на котором хранится полная информация о владельце: личные данные, идентификационный номер, сертификаты и криптографические ключи.

Идентификационная карта используется как удостоверение личности при передвижении по всей территории Евросоюза и для пересечения его внешних границ. ID-карта предоставляется сроком на 10 лет, для несовершеннолетних – до 5-ти лет, для людей старше 70 лет – пожизненно.

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В Эстонии идентификационная смарт-карта выдается гражданам с 2002 года и представляет собой первичное удостоверение личности, которое действительно на территории государства, а также признано Евросоюзом в качестве официального документа. Для поездок за пределы территории Евросоюза, за исключением Швейцарии, Исландии, Норвегии, Черногории и Македонии, эстонцам необходимо иметь при себе биометрический паспорт. Использовать смарт-карту можно в государственных сервисах, в электронном голосовании, в комментариях к web-колонкам и в качестве виртуального проездного билета.

В Израиле идентификационная карта представляет собой внутригосударственное удостоверение личности «теудат-зеут», которое получают все граждане, достигшие 16 лет. В 2013 году в стране начали проводить тестирование биометрических смарт-карт, имеющих более надежную систему защиты, поэтому с 1 июня 2017 года выдача не биометрических удостоверений личности была прекращена.

Украина ввела пластиковые ID-карты в качестве официального документа для идентификации личности с 1 января 2016 года и в ближайшие пять лет полностью заменит ими бумажные внутренние паспорта. ID-карта выдается гражданам Украины, достигшим 14-летнего возраста. Срок действия составляет 4 года и 10 лет.

В России электронные паспорта планируется выдавать с 2023 года, а в Москве с июля 2020 года. Замена бумажного паспорта на ID-карту будет осуществляться поэтапно.