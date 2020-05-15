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Карантин в Узбекистане

В одной из махаллей Ташкента ужесточен карантин

Информационная служба ГУБДД МВД РУз
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (470)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200515/14136575/V-odnoy-iz-makhalley-Tashkenta-uzhestochen-karantin.html

На данной территории организовано круглосуточное дежурство, установлен строгий контроль. Гражданам предписано не выходить из дома.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В махаллинском сходе граждан "Улугбек" Мирзо-Улугбекского района Ташкента резко возросло количество больных коронавирусом, поэтому там усилили карантин, сообщает хокимият.

"Все въезды и выезды в махаллю закрыты, на них установлены блокпосты. На данной территории организовано круглосуточное дежурство, установлен строгий контроль. Гражданам предписано не выходить из дома, только в случае необходимости разрешается одному члену семьи выходить за лекарствами, необходимыми продуктами питания с использованием медицинской маски и средств личной гигиены", - говорится в сообщении.

Исходя из потребностей населения на территории махалли "Улугбек" будут организованы мобильные ярмарки продуктов питания первой необходимости по доступным ценам.

Карантин в Узбекистане продлен до 1 июня >>

Напомним, что всего в стране зафиксировано 2 645 случаев заболевания.

В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране проходит лечение 489 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (470)
Теги:
коронавирус, Карантин, махалля, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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