В одной из махаллей Ташкента ужесточен карантин

На данной территории организовано круглосуточное дежурство, установлен строгий контроль. Гражданам предписано не выходить из дома.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В махаллинском сходе граждан "Улугбек" Мирзо-Улугбекского района Ташкента резко возросло количество больных коронавирусом, поэтому там усилили карантин, сообщает хокимият.

"Все въезды и выезды в махаллю закрыты, на них установлены блокпосты. На данной территории организовано круглосуточное дежурство, установлен строгий контроль. Гражданам предписано не выходить из дома, только в случае необходимости разрешается одному члену семьи выходить за лекарствами, необходимыми продуктами питания с использованием медицинской маски и средств личной гигиены", - говорится в сообщении.

Исходя из потребностей населения на территории махалли "Улугбек" будут организованы мобильные ярмарки продуктов питания первой необходимости по доступным ценам.

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Напомним, что всего в стране зафиксировано 2 645 случаев заболевания.

В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране проходит лечение 489 пациентов с положительным тестом на коронавирус.