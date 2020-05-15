Узбекистан и Казахстан проведут технический аудит Сардобинского водохранилища

Министр отметил, что прорыв дамбы нанес большой экономический ущерб населению, проживающему в зоне затопления на территории Узбекистана и Казахстана.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Казахстан примет участие в техническом аудите Сардобинского водохранилища в Узбекистане, сообщает Tengrinews.kz.

Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев провел в Шымкенте встречу с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым.

Мирзагалиев отметил, что прорыв дамбы нанес большой экономический ущерб населению, проживающему в зоне затопления на территории Узбекистана и Казахстана.

"В ходе переговоров мы пришли к совместному решению, что по Сардобинскому водохранилищу будет проведен технический аудит с привлечением международных и наших, казахстанских экспертов, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе этого сооружения", – сказал министр.

Также стороны договорились разработать и подписать межправительственное соглашение по совместному управлению, использованию и охране трансграничных водных объектов. Также будет разработана дорожная карта по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений.

Участники встречи договорились о проведении совместной работы по водохозяйственному балансу водных ресурсов реки Сырдарья и рассмотрели возможность дальнейшего обсуждения вопроса по лимиту водозабора в бассейнах рек Карадарья и Чирчик.

Руководители министерств также договорились сотрудничать и проводить встречи на регулярной основе.

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Напомним, 1 мая произошел прорыв дамбы на водохранилище и затопление в Сырдарьинской области. Из-за техногенной аварии несколько жилых районов остались под миллионами кубометров грязи и глины.

Поток уничтожил на своем пути большинство частных домов, повреждены 8 детсадов, 16 школ, 7 медучреждений, один колледж, 7 кладбищ, 3 мечети и 13 мостов республиканского значения. Размыты дороги и уничтожен дехканский рынок.

Человеческих жертв, увы, также избежать не удалось – известно минимум о четырех погибших.