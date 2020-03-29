Захарова рассказала о "богатых россиянах", которые из-за пандемии просятся в РФ

По ее словам, состоятельных граждан РФ долгое время обманывали в западных странах за их собственные деньги. Теперь же данные лица просятся обратно на родину.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что в последнее время в ведомство поступает большое количество звонков и писем от российских граждан, которые, прожив много лет за рубежом, теперь просят вернуть их обратно на родину.

Всему виной — коронавирус, который особенно сильно ударил по европейским странам.

Захарова привела в пример один звонок "очень богатых" людей, которые хотели отправить в Лондон за своим сыном частный самолет. Выяснилось, что юноша живет там уже продолжительное время.

Дипломат удивилась тому, как резко граждане начали стремиться обратно на родину, как только начались проблемы со страховкой. По ее словам, россияне, живущие за рубежом, долгие годы жили и работали на благо другой страны, а теперь внезапно прониклись любовью к России.

"Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию , вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. Так еще во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами "ничего личного, просто бизнес", - написала Захарова в Facebook.

Дипломат добавила, что теперь эти граждане стоят в очередях в мировых аэропортах, выкрикивая "Мы – граждане России!".

"Разве?", - задалась вопросом Захарова.

По ее словам, даже несмотря на то, что по закону данные лица являются гражданами России, все же не стоит забывать и об общечеловеческих понятиях.

"Будьте добры начать с основ - уважения к стране и ее народу", - заключила официальный представитель МИД.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Многие страны быстро отреагировали, закрыв воздушное сообщение друг с другом.

Россия, как и другие государства, начала вывозить своих граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Так, с 20 по 27 марта в Россию вернулись 133 тысячи граждан.

По последним данным, всего в мире заражены уже более 665 тысяч человек, свыше 30,9 тысячи скончались.