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Стала известна стоимость сдачи анализа на COVID-19 в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (481)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200518/14155900/Stala-izvestna-stoimost-sdachi-analiza-na-COVID-19-v-Uzbekistane.html

Для пассажиров возобновляемых авиа- и железнодорожных рейсов лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию проводятся платно.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков рассказал, где в Узбекистане можно сдать анализ на коронавирус, получить справку и какова стоимость. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

По его словам, для пассажиров возобновляемых авиа- и железнодорожных рейсов лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию проводятся платно.

"Стоимость одного анализа составляет 224 тысячи сумов. В Ташкенте исследования проводятся в Республиканском центре и городском центре по борьбе со СПИДом, а в Республике Каракалпакстан и регионах – в центрах санитарно-эпидемиологического благополучия", - заявил Отабеков.

Для остальных людей лабораторные исследования проводятся в медицинских учреждениях бесплатно.

Напомним, сегодня в Узбекистане открылись четыре международных аэропорта. В соответствии с порядком по организации полетов, утвержденным Специальной республиканской комиссией, воспользоваться услугами авиакомпании могут пассажиры, имеющие справки с отрицательным результатом тестового анализа на инфекцию COVID-19, выданной Центром санитарно-эпидемиологического благополучия.

Сообщение между Ташкентом и регионами Узбекистана восстановят с 18 мая >>

Также возобновилось движение высокоскоростного поезда "Афросиёб" в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину (Ферганская, Андижанская и Наманганская области на востоке страны).

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (481)
Теги:
Медицина, врачи, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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