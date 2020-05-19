В Ташкенте стали чаще штрафовать за отсутствие масок

ГУВД столицы убедительно просит отнестись со всей серьезностью к вопросу собственного здоровья, а также безопасности окружающих.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Сразу после смягчения карантина в Ташкенте сотрудники ГУВД стали чаще штрафовать людей за отсутствие масок, сообщают в пресс-службе.

По информации ГУВД, рядом узбекистанцев решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с распространением коронавируса о смягчении карантинных мер было воспринято как основание для того, чтобы перестать соблюдать санитарно-эпидемиологические правила вообще.

"В итоге на улицах города можно видеть, что многие люди не носят медицинские маски совсем или носят их не по правилам, то есть не закрывая, как положено, нос и рот", – говорится в информации.

Всего за 16 мая в Ташкенте выявлено 144, а за 17 мая – 104 человека, находящихся в общественных местах без медицинских масок.

В одной из махаллей Ташкента ужесточен карантин >>

ГУВД столицы убедительно просит отнестись со всей серьезностью к вопросу собственного здоровья, а также безопасности окружающих.