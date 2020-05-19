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Дискриминация исключена: депутаты приняли проект закона "Об образовании"

ХТВ
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200519/14164728/Diskriminatsiya-isklyuchena-deputaty-prinyali-proekt-zakona-Ob-obrazovanii.html

Парламентарии приняли проект закона, теперь он будет направлен на рассмотрение в Сенат. В документе устранены лишние административные процедуры и устаревшие механизмы. Исключены 7 статей закона, добавлены 9 новых.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. На состоявшемся пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты пересмотрели и приняли проект закона "Об образовании", сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

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В процессе совершенствования документа внесены изменения и дополнения в 238 норм. В результате возможного сокращения ведомственных нормативных правовых актов, пересмотра документов общего характера 123 нормы были исключены из проекта. Они заменены 54 новыми нормами прямого действия.

Устранены лишние административные процедуры и устаревшие механизмы. Полностью исключены 7 статей закона, в противовес этому 9 новых статей дополнили регулирование отношений в сфере.

Тамара Саидакбарова
© FOTO. Из личного архива Тамары Саидакбаровой
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К примеру, в законопроект внесено понятие инклюзивного образования, предусмотрено равное отношение ко всем детям, исключена дискриминация.

Новый проект, в отличие от прежнего, предполагает возможность получения образования взрослыми. Теперь любой человек, независимо от возраста, может укреплять свои знания и навыки на протяжении всей жизни.

Теги:
Узбекистан, Законодательная палата Олий Мажлиса, закон, инклюзивное образование, Образование



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