Дискриминация исключена: депутаты приняли проект закона "Об образовании"

Парламентарии приняли проект закона, теперь он будет направлен на рассмотрение в Сенат. В документе устранены лишние административные процедуры и устаревшие механизмы. Исключены 7 статей закона, добавлены 9 новых.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. На состоявшемся пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты пересмотрели и приняли проект закона "Об образовании", сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

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В процессе совершенствования документа внесены изменения и дополнения в 238 норм. В результате возможного сокращения ведомственных нормативных правовых актов, пересмотра документов общего характера 123 нормы были исключены из проекта. Они заменены 54 новыми нормами прямого действия.

Устранены лишние административные процедуры и устаревшие механизмы. Полностью исключены 7 статей закона, в противовес этому 9 новых статей дополнили регулирование отношений в сфере.

К примеру, в законопроект внесено понятие инклюзивного образования, предусмотрено равное отношение ко всем детям, исключена дискриминация.

Новый проект, в отличие от прежнего, предполагает возможность получения образования взрослыми. Теперь любой человек, независимо от возраста, может укреплять свои знания и навыки на протяжении всей жизни.